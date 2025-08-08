Posłowie PiS: KPO to największa afera obecnego rządu

Fundusze z KPO były „absurdalnie wydatkowane”, to jest „największa afera” rządu Donalda Tuska - ocenił w piątek europoseł Dominik Tarczyński. Według Janusza Kowalskiego, środki otrzymywali m.in. hejterzy i ludzie związani z PO. Zapowiedział złożenie zawiadomienia do CBA.

Użytkownicy X, media a następnie politycy od czwartkowego wieczora zamieszczali w serwisie społecznościowym przykłady firm, które otrzymały dotacje z KPO, m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Chodzi o środki z KPO w branży HoReCa - obejmującej hotele, gastronomię i catering.

Tarczyński: odrzucono wnioski szpitali onkologicznych

Według Dominika Tarczyńskiego (PiS) jest to „największa afera” obecnego rządu i przytaczane w mediach wydatki dotowane z KPO świadczą o tym, jak „absurdalnie wydatkowane były pieniądze publiczne”. Europoseł przytoczył też kilka przykładów instytucji, których wnioski o dofinansowanie w ramach KPO zostały odrzucone. Były to chociażby placówki medyczne tj. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii - wymieniał.

Zapewnił też, że tych przykładów jest „znacznie więcej” i to jego zdaniem „jest gorszące w całej tej aferze”.

Kowalski: pieniądze dostali ludzie związani z PO

Z kolei poseł Janusz Kowalski wymieniał kolejne przykłady dofinansowań budzących wyraźny sprzeciw. Przytoczył, że dotacje z KPO otrzymywali m.in. „hejterzy”, oraz „ludzie związani z Platformą Obywatelską”.

Tusk nagradza swoich polityków, strefa SPA dla senatora Platformy Obywatelskiej i jego żony. Takich przykładów jest zdecydowanie więcej w każdym województwie – mówił.

Kowalski zapewnił też, że ta sprawa zostanie zgłoszona do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdyż jego zdaniem „te pieniądze powinny trafić do potrzebujących”. - Oficjalnie proszę traktować te informacje jako zgłoszenie sprawy do CBA – oświadczył.

Gosek: Tusk do dymisji

Natomiast poseł PiS Mariusz Gosek ocenił, że „w tej skandalicznej sytuacji” premier Donald Tusk powinien podać się do dymisji i oświadczył, że politycy PiS będą domagali się, by prokuratura odpowiedziała na jakim etapie są postępowania przygotowawcze.

Rozumiem, że są prowadzone postępowania przygotowawcze. Na jakim one są na etapie? - pytał poseł PiS. - Myślę, że prokuratura będzie miała wiele do robienia - dodał.

Według doniesień medialnych, z funduszy z Krajowego Planu Odbudowy miały finansowane być w sektorze HoReCa (obejmującym hotele, gastronomię i catering) również np. zakup jachtów czy solariów zamiast innowacyjności, a informacje o tym było można znaleźć na mapie inwestycji, która pojawiła się na stronie KPO.

W piątek po południu Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO.

PAP, sek

