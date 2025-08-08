PILNE
Nawrocki: „wywiązuję się z kontraktu z wyborcami”
Prezydent Karol Nawrocki w piątek w Kolbuszowej podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy w sprawie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Propozycja ta stanowiła element „Planu 21”przedstawionego przez Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej.
Wszystkie polskie rodziny i ci, którzy marzą o jej założeniu, muszą mieć świadomość, że państwo polskie ich wspiera - podkreślił prezydent Karol Nawrocki w piątek w Kolbuszowej (Podkarpacie). Jak dodał, w budżecie muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin.
To nic więcej, jak wywiązywanie się przeze mnie z moich obietnic wyborczych - przekonywał nowy prezydent.
Zadeklarował, że tak będzie wyglądać cała jego prezydentura.
W budżecie muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin
Zaznaczył, że w budżecie muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin. Nawrocki zauważył też, że Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym, za który - jego zdaniem - nie jest odpowiedzialna żadna z partii politycznych, ale m.in. „presja liberalno-lewicowych ideologii, które odstraszają ludzi od zakładania rodzin”.
Jak mówił Nawrocki, nie jest sprawą prezydenta, żeby „recenzował” decyzje obywateli, którzy nie zakładają rodzin. - Każdy w wolnym kraju może dokonywać swoich decyzji i spotykają go różne w życiu okoliczności. Natomiast wszystkie polskie rodziny i ci, którzy marzą o założeniu rodziny muszą mieć świadomość, że państwo polskie ten proces wspiera - podkreślił.
Prezydencki Plan 21
To druga inicjatywa ustawodawcza podpisana przez prezydenta od zaprzysiężenia. Pierwsza, podpisana w czwartek w Kaliszu, dotyczyła projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
„Plan 21” Nawrocki ogłosił w marcu na konwencji w podwarszawskich Szeligach. Wśród zawartych w nim propozycji były również m.in. obniżka VAT i „sprawiedliwa waloryzacja emerytur”.
PAP, sek
