Piotr Müller: wydatki z KPO do pilnej kontroli unijnej!

Poseł do Parlamentu Europejskiego Piotr Müller złożył formalny wniosek do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) o pilne wszczęcie kontroli w sprawie wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w Polsce - w szczególności w programach kierowanych do sektora hotelarskiego, restauracyjnego i cateringowego (HoReCa).

Wniosek europosła został złożony po ujawnieniu przez media i opinię publiczną przykładów budzących poważne wątpliwości co do celowości i przejrzystości dofinansowań – wśród nich m.in. czartery jachtów, wynajem łodzi motorowych czy działalność firm, których związek z rzeczywistym wsparciem dla gastronomii i hotelarstwa jest co najmniej niejasny.

Mówimy o środkach publicznych, pochodzących z funduszy unijnych, które miały odbudować polską gospodarkę po pandemii. Zamiast tego pojawiają się informacje o jachtach, łodziach rekreacyjnych i projektach nie mających nic wspólnego z odbudową sektora HoReCa. To nie tylko podważa zaufanie obywateli, ale stawia pod znakiem zapytania równość szans dla uczciwych przedsiębiorców - podkreśla europoseł Piotr Müller.

Zgodnie z założeniami, wsparcie dla branży HoReCa miało trafić do firm, które realnie zwiększają jakość usług, innowacyjność i konkurencyjność. Tymczasem – jak wskazuje europoseł – sposób, w jaki środki zostały rozdysponowane, może świadczyć o selekcji nietransparentnej i sprzecznej z celami programu.

Wniosek Piotra Mullera do OLAF / autor: materiały prasowe

Co powinien zbadać OLAF?

W swoim wniosku do OLAF europoseł domaga się:

• kontroli kryteriów przyznawania środków w programie A1.2.1 KPO HoReCa,

• weryfikacji zgodności dofinansowanych projektów z celami KPO,

• oceny przejrzystości procesu naboru i selekcji,

• ustalenia, czy doszło do nadużyć lub nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy unijnych.

Jeśli nie przeciwdziałamy nadużyciom, dajemy sygnał, że można bezkarnie marnować publiczne fundusze. A przecież te środki miały być dla osób, które miały w innowacyjny sposób odbudować swój biznes i uodpornić go na kryzysy - właścicieli barów, restauracji, pensjonatów i hoteli - podsumowuje Piotr Müller

