Potężny spadek. Rubel sięga dna!

Kurs rosyjskiego rubla spadł w stosunku do amerykańskiego dolara do poziomu nienotowanego od końca marca 2022 roku. W poniedziałek, w najsłabszym momencie dolara wyceniano na 87,2 rubla - informuje agencja Reutera. Rubel stracił też na wartości w stosunku do euro i chińskiego juana.

Światowi inwestorzy obserwują efekty sobotniej próby puczu w Rosji, która zrodziła pytania dotyczące realnej władzy Władimira Putina - komentuje Reuters. Dodaje, że wystąpienie szefa najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna wzbudziło też dawne obawy o bezpieczeństwo arsenału jądrowego Rosji w wypadku niepokojów wewnętrznych w tym państwie.

W sobotę najemnicy należącej do Prigożyna Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Prigożyn jest od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego, dowodzącą inwazją na Ukrainę. Domagał się „przywrócenie sprawiedliwości” w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu.

Wieczorem w sobotę Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by „uniknąć rozlewu krwi”. Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Putinem.

PAP/RO

