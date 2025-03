Giełdowe straty Tesli. Wartość spadła o 800 mld dolarów

Przez siedem tygodni z rzędu, odkąd Elon Musk udał się do Waszyngtonu, aby dołączyć do administracji Donalda Trumpa, akcje jego producenta samochodów Tesla spadały, zamykając się w piątek na poziomie 270,48 dol. To najdłuższa seria strat dla Tesli w ciągu 15 lat jej obecności na giełdzie - pisze CNBC.

Akcje Tesli zakończyły obecny tydzień spadkiem o ponad 10 proc. i jest na najniższym poziomie od 5 listopada, czyli od dnia wyborów prezydenckich, kiedy zamknęły się na poziomie 251,44 dol.

Utrata 800 mld dol. kapitalizacji

Odkąd akcje osiągnęły szczyt na poziomie prawie 480 dol w dniu 17 grudnia, Tesla straciła ponad 800 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej.

Kilka firm z Wall Street w tym tygodniu, w tym Bank of America, Baird i Goldman Sachs obniżyli swoje ceny docelowe akcji Tesli.

Obniżając swoją cenę dla akcji Tesli z 490 dol do 380 dol, analitycy Bank of America powołali się na obawy związane ze spadającą sprzedażą nowych pojazdów firmy i brakiem niedawnej aktualizacji od Muska na temat „modelu niskokosztowego”.

Tesla stoi wobec mocnej konkurencji

Goldman Sachs, który obniżył cenę docelową akcji do 320 dol z 345 dol, wskazał również na spadającą sprzedaż pojazdów elektrycznych Tesli w pierwszych dwóch miesiącach roku na kilku rynkach w Europie, Chinach i w części USA. Analitycy Goldman Sachs zauważyli, że Tesla stoi w obliczu „trudnego środowiska konkurencyjnego dla FSD” w Chinach, gdzie kluczowi konkurenci „generalnie nie wymagają zakupu osobnego oprogramowania dla funkcji inteligentnej jazdy”. FSD, czyli Full Self-Driving (Supervised), to częściowo zautomatyzowany system jazdy Tesli, który firma sprzedaje w USA jako opcję premium.

Wall Street nie martwi się tylko o podstawowe wskaźniki, takie jak sprzedaż i produkcja. Inwestorzy próbują również ocenić, jak bardzo polityka i praca Muska w Białym Domu będą wywierać presję na Teslę i jak długo.

„Zaangażowanie Muska w administrację Trumpa zwiększa niepewność po stronie popytu” – napisali analitycy Bairda.

Przed objęciem stanowiska doradcy prezydenta Donalda Trumpa i lidera tzw. Departamentu Efektywności Rządu (DOGE), Musk kierował już swoimi wieloma prywatnymi przedsięwzięciami, w tym start-upem xAI zajmującym się sztuczną inteligencją, firmą zajmującą się mediami społecznościowymi X oraz firmą sektora lotniczego i obronnego SpaceX.

CNBC pisze, że Musk, najbogatszy człowiek na świecie, stał się publiczną twarzą wysiłków administracji Trumpa zmierzających do radykalnego zmniejszenia siły roboczej, wydatków i zdolności rządu federalnego. W międzyczasie kontynuuje ostrą retorykę polityczną na platformie X, krytykując sędziów, których decyzje mu się nie podobają, i promując fałszywe kremlowskie tezy na temat prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Nastroje anty-Musk i anty-Tesla rosną

Nastroje anty-Musk i anty-Tesla rosną w Stanach Zjednoczonych i Europie, wraz z wybuchem protestów i podejrzeniami o podpalenia i akty wandalizmu w obiektach Tesli.

Nawet najbardziej optymistycznie nastawieni analitycy i wielu fanów musiało przyznać szkodliwy wpływ polityki Muska na atrakcyjność Tesli i jej produktów dla szerokiego grona klientów i inwestorów.

W notatce opublikowanej w piątek Dan Ives z Wedbush Securities napisał: „Byki Tesli znajdują się przyparte do ściany w obliczu globalnego negatywnego sentymentu wokół Muska/DOGE i administracji Trumpa„.

Analityk: to niepowtarzalna okazja zakupu akcji Tesli?

Analityk Wedbush powiedział, że wykorzystuje wyprzedaż jako okazję do dodania Tesli do listy „najlepszych pomysłów” i ustalenia 12-miesięcznej ceny docelowej na poziomie 550 dol.

„Najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek przydarzyła się Muskowi i Tesli, był Trump w Białym Domu, ponieważ stworzy to środowisko deregulacyjne z federalną autonomiczną mapą drogową centralną dla złotej wizji strategicznej Tesli” – napisał Dan Ives.

Inwestorzy pozytywnie nastawieni do Tesli widzą potencjał firmy, aby wkrótce wprowadzić na rynek nowe, przystępne cenowo modele pojazdów elektrycznych, usługę robotaxi i bezzałogowych przejazdów, a także dostarczyć humanoidalne roboty zdolne do pracy w fabryce w niedalekiej przyszłości.

Ives spodziewa się, że Musk skupi się bardziej na Tesli i innych swoich firmach w drugiej połowie 2025 roku. Analitycy TD Cowen są również optymistami. W czwartkowej notatce napisali: „Tesla wydaje się być teraz na wczesnym etapie głównego cyklu produkcyjnego w latach 2025-26, który naszym zdaniem może ponownie spowodować wzrost wolumenu i poprawić ogólny sentyment do akcji”.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

PGE inwestuje w magazyn energii. Gigant na skalę europejską

Tania ropa, mocny złoty. Jaki rezultat na stacjach?

Opłaty w górę! Drogo, drożej… przejazd autostradą A2

»»Minister finansów Andrzej Domański milczy jak zaklęty. W jakiej sprawie? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24