Min. Maląg: Przywracamy młodym marzenia o założeniu rodziny

Przywracamy młodym ludziom marzenia o założeniu rodziny – powiedziała w niedzielę w Ostrowie Wlkp. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu wzięła udział w powiatowym etapie 8. edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.

Cieszę się niezmiernie, że w naszym wspaniałym Ostrowie Wlkp. zagościła dzisiaj „Polska Od Kuchni”, że możemy wspólnie, razem z rodzinami spędzać ten czas – powiedziała do zgromadzonych w ostrowskim parku minister Marlena Maląg.

Dzieci z rodzicami zaprosiła do specjalnie przygotowanego przez MRiPS miasteczka 800 plus. Przypomniała, że rząd przyjął projekt zwiększający świadczenie 500 plus do kwoty 800 zł miesięcznie na dziecko. Ustawa ma wejść w życie w 2024 roku. Zaznaczyła, że polityka prorodzinna musi być kompleksowa, długofalowa i stabilna; młodzi ludzie muszą wiedzieć, że mogą liczyć na swoje państwo. Ze świadczenia 800 plus będzie korzystało co miesiąc 7 mln dzieci.

Podkreśliła, że bardzo ważne jest to, że dzisiaj są wszyscy razem - rodzice, dziadkowie i dzieci.

Dla nas polityka prorodzinna jest najważniejsza – powiedziała i zaznaczyła, że obecny rząd przywraca młodym ludziom marzenia o założeniu rodziny.

W Ostrowie Wlkp. zorganizowano powiatowy etap 8. edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich. Do udziału w rywalizacji zgłosiło się 3,5 tys. kół z całej Polski, które toczą walkę kulinarną o miano najlepszego koła w Polsce.

Obecna na imprezie prezydent Ostrowa Wlkp. Beata Klimek powiedziała, że „można tu zjeść niedzielny obiad, który sprosta każdemu podniebieniu. Koła Gospodyń Wiejskich serwują nam smakołyki z całej Wielkopolski. Próbowałam i polecam!”.

Finał Festiwalu odbędzie się na błoniach PGE Narodowego w Warszawie.

Celem wydarzenia jest kultywowanie lokalnej tożsamości i pielęgnowanie tradycji. Dla ostrowian przygotowano pokazy i warsztaty kulinarne, panele dyskusyjne, jarmark produktów regionalnych a nawet spotkania z gwiazdami i celebrytami.

pap, jb