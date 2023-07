Biały Dom: dla Ukrainy izraelski model gwarancji

Prezydent USA Joe BIden poparł propozycję sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, by zrezygnować z wymogu przejścia przez mechanizm Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan; MAP) w ramach akcesji Ukrainy do Sojuszu - podały "Washington Post" i Politico. Ma to potencjalnie skrócić jej drogę do członkostwa