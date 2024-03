Nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził nowy, nadzwyczajny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wart 300 mln dolarów - ogłosił we wtorek doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

W pakiecie znajdą się pociski artyleryjskie i pociski do systemów artylerii rakietowej HIMARS.

Jak powiedział Sullivan podczas briefingu prasowego wysłanie nowego pakietu uzbrojenia Ukrainie, mimo wyczerpania się funduszy na uzupełnienie amerykańskiego arsenału, było możliwe dzięki nieprzewidzianym oszczędnościom Pentagonu w procesie negocjowania kontraktów.

Zaznaczył jednocześnie, że „skromny” pakiet wystarczy jedynie na kilka tygodni wojny obronnej z Rosją i w żaden sposób nie może zastąpić ani opóźnić potrzeby uchwalenia przez Kongres nowego pakietu w wysokości 60 mld dolarów na dalszą pomoc Ukrainie.

Sullivan powiedział, że w skład nowej transzy, pierwszej po trzech miesiącach, wejdzie znaczna liczba pocisków artyleryjskich oraz rakiet GMLRS do systemów HIMARS.

To jest pomoc, której Ukraina desperacko potrzebuje, by utrzymać front w obliczu rosyjskich ataków i by odpierać trwające rosyjskie ataki we wschodniej i innych częściach Ukrainy - powiedział Sullivan.