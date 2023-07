ZA Puławy mają aneks wydłużający budowę bloku węglowego

Zakłady Azotowe Puławy - spółka zależna Grupy Azoty - podpisały aneks do umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” z konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal, Polimex Energetyka oraz SBB Energy, zwiększający wynagrodzenie generalnego wykonawcy o 35 mln zł, do 1,197 mld zł netto oraz wydłużający okres realizacji kontraktu o 223 dni, do 3 czerwca 2023 r., podała spółka.

Ze względu na awarię turbiny parowej, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2023 z dnia 29 maja 2023 roku, inwestycja nie została zakończona ww. terminie. Wstępna ocena wykonawcy przewiduje, że zakończenie inwestycji (przekazanie bloku do eksploatacji) nastąpi do dnia 30 września 2023 roku - czytamy w komunikacie.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 8,9 mld zł w 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

ISBnews, jb