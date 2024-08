Zaciskają pasa w Grupie Azoty. Bez układu zbiorowego pracy

Zarząd Grupy Azoty Puławy w czwartek poinformował związki zawodowe o zamiarze wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) - przekazała spółka. Decyzja została poprzedzona negocjacjami, w których nie osiągnięto wspólnego stanowiska.

„Decyzja o złożeniu oświadczenia jest zgodna z rekomendacją zarządu Grupy Azoty i została poprzedzona negocjacjami, w ramach których nie zostało osiągnięte wspólne stanowisko. Co istotne, porozumienia w sprawie zawieszenia wybranych kosztochłonnych postanowień ZUZP zostały podpisane w Grupie Azoty S.A., Grupie Azoty Police oraz Grupie Azoty Kędzierzyn” - podkreślił zarząd spółki w komunikacie.

Puławy kończą z UZP jako ostatnia spółka Grupy Azoty

Jak wskazał, ZUZP ulegnie rozwiązaniu z upływem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, które Grupa Azoty Puławy będzie uprawniona złożyć po przeprowadzeniu ze związkami procedury negocjacji określonej w ZUZP, przeprowadzanej jeżeli związki, w terminie 7 dni od powiadomienia o zamiarze wypowiedzenia złożą zastrzeżenia do takiego zamiaru wypowiedzenia.

„Podczas ostatnich dwóch miesięcy staraliśmy się wypracować wspólne stanowisko w zakresie ZUZP z organizacjami związkowymi. Mamy na uwadze, że porozumienia takie zostały podpisane w Tarnowie, Policach i Kędzierzynie-Koźlu, gdzie Organizacje Związkowe wykazały się pełnym zrozumieniem co do sytuacji finansowej, w której obecny zarząd Grupy Azoty zastał spółkę” - podkreślił wiceprezes Grupy Azoty i jednocześnie prezes Grupy Azoty Puławy Hubert Kamola.

Zwrócił uwagę, że we wszystkich działaniach i podejmowanych decyzjach, łącznie z negocjacjami dotyczącymi ZUZP, zarząd musi brać pod uwagę harmonogram realizowany w ramach rozmów z bankami. „Naszym priorytetem jest osiągnięcie długoterminowego porozumienia z instytucjami finansowymi i stabilizacja sytuacji finansowej. Do realizacji tego celu, oprócz działań biznesowych, niezbędna jest optymalizacja kosztów, w tym z obszaru wynagrodzeń w ramach Grupy Kapitałowej” – wskazał Kamola.

Związki rozczarowane, ale dalej otwarte na negocjacje

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych (ZZPRC ZA) Puławy poinformował z kolei na swojej stronie, że wszystkie związki zawodowe reprezentowały zgodne stanowisko, że są gotowe do negocjacji i natychmiastowego podpisania porozumieją w treści uzgodnionej pomiędzy organizacjami.

„Zarząd przedstawił nam projekt który zawierał jego poprzednie propozycje rozszerzone o nasze wewnątrz związkowe uzgodnienia – co czyniło propozycję najgorszą ze wszystkich jakie zostały podpisane w pozostałych lokalizacjach Grupy” - ocenił ZZPRC ZA. „Jest to jawnym zaprzeczeniem tego co mówił prezes Leszkiewicz, że porozumienia moją być porównywalne. Nasze jest najgorsze dla załogi” - dodał związek. „Dlatego wszystkie organizacje uznały, że nie może być zaakceptowane i zaproponowały kolejną treść porozumienia. Zarząd opuścił negocjacje – twierdząc że pozostaje ze związkami zawodowymi w dialogu” - poinformował puławski ZZPRC.

Jak podkreślił zarząd Grupy Azoty w pierwszej kolejności działania optymalizujące koszty objęły zarząd i kadrę managerską. Zmniejszona została liczba komórek organizacyjnych, liczba stanowisk dyrektorskich oraz koszty wynagrodzeń w odniesieniu do stanowisk menadżerskich. Dodał, że znacznie zredukowano także liczbę członków organów nadzorczych i zarządczych w spółkach Grupy, uzyskując „konkretne efekty finansowe”.

Zgodnie z danymi szacunkowymi w pierwszej połowie 2024 r. Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6 743 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 179 mln zł, przy marży EBITDA minus 2,7 proc., która poprawiła się o blisko 830 mln zł względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka zastrzegła, że dane mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki z II kwartał i I półrocze br. mają być przedstawione 11 września br.

1 sierpnia br. Grupa Azoty podpisała z instytucjami finansującymi aneks wydłużający obowiązywanie porozumienia, dotyczącego finansowania spółki do 11 października 2024 r.

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. W skład grupy wchodzą m.in.: Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Kędzierzyn, Grupa Azoty Puławy, Zakłady Chemiczne Siarkopol. Największy - 33 proc. pakiet akcji Grupy Azoty ma Skarb Państwa.

PAP, sek

