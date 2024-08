Potężne straty kolosa chemii

Grupa Azoty odnotowała 416 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2024 r. wobec 543 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. „Pomimo zmniejszenia o kilkaset milionów złotych poziomu straty względem I półrocza ubiegłego roku, opublikowane wyniki nie są satysfakcjonujące” – komentuje zarząd spółki.

Strata operacyjna wyniosła 338 mln zł wobec 807 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 128 mln zł wobec 608 mln zł straty rok wcześniej. W II kw. 2024 roku grupa uzyskała marżę EBITDA na poziomie -3,8 proc. wobec -17,4 proc. rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 344 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 3 491 mln zł rok wcześniej.

Utrzymuje się wymagająca sytuacja rynkowa w europejskiej branży nawozowo-chemicznej

„W pierwszej połowie 2024 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6 743 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 179 mln zł, przy marży EBITDA minus 2,7 proc., która poprawiła się o blisko 830 mln zł względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Strata netto za I półrocze br. wyniosła 748 mln zł w porównaniu do 1 098 mld zł straty za I półrocze 2023 roku” - czytamy w komunikacie.

Wymagająca sytuacja rynkowa w europejskiej branży nawozowo-chemicznej znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych za II kwartał i I półrocze 2024 roku. Wyniki są również obciążone brakiem realizacji efektywnych działań naprawczych oraz dostosowawczych w 2023 roku, a także w latach wcześniejszych, podkreślono.

„Pomimo zmniejszenia o kilkaset milionów złotych poziomu straty względem I półrocza ubiegłego roku, opublikowane wyniki nie są satysfakcjonujące. W przypadku producentów nawozów, I kwartał jest kluczowy dla wyników całego roku, a uzyskana w nim strata zaważyła na wynikach całego półrocza. W ramach prowadzonych działań naprawczych dużą wagę przywiązujemy do optymalizacji kosztów w najważniejszych obszarach, poszukujemy nowych możliwości biznesowych, pomimo wymagającego otoczenia i dużego importu tańszych produktów spoza Unii Europejskiej. Jednym z takich projektów będzie wykorzystanie, na szerszą niż dotychczas skalę, naszej infrastruktury portowej do importu amoniaku. Mamy również plany w zakresie wzmacniania pozycji Grupy w obszarze Agro na rynku ukraińskim, którego udział w strukturze przychodów systematycznie rośnie. Równolegle do wdrażanych działań naprawczych, kontynuujemy dialog z instytucjami finansowymi, poparty realizacją projektu, jakim jest Strategiczny Przegląd Biznesów, który docelowo umożliwi nam określenie biznesowego modelu funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Wśród naszych priorytetów pozostaje także znalezienie partnera do projektu Polimery Police” - skomentował wiceprezes Andrzej Skolmowski.

Popyt na produkty Grupy Azoty wciąż niezadowalający

II kwartał 2024 roku nie przyniósł odwrócenia trendu utrzymującej się niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej w Europie i na świecie. Globalnie jednak zauważalne są sygnały mogące wskazywać na powolne odbudowywanie gospodarek i potencjału do wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Popyt na produkty Grupy Azoty, pomimo pewnych okresowych wzrostów, był niezadowalający, szczególnie w obliczu spadków cen produktów w Segmencie Agro.

Ceny niemal wszystkich surowców produkcyjnych w raportowanym kwartale odnotowały r/r spadek, który w przypadku gazu ziemnego wynosił 10 proc. (wg notowań TTF). Znacząco niższe, sięgające 50 proc., były również koszty jednostkowe mediów energetycznych, tj. energii elektrycznej i węgla. Pomimo pozytywnego wpływu niższych kosztów jednostkowych na wyniki Grupy Azoty, marże EBITDA kluczowych segmentów były ujemne.

Segment Agro

W Segmencie Agro w II kwartale 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego głównymi determinantami wyników były: wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży, a także spadek cen produktów i większości surowców.

W II kwartale 2024 roku obserwowano spowolnienie trendu spadkowego cen płodów rolnych i niewielką poprawę koniunktury w rolnictwie. Wzrost aktywności na rynku nawozów był jednak ograniczony ze względu na ogólną sytuację w otoczeniu. Sezonowy wzrost zainteresowania nawozami w punktach handlowych skutkował wzrostem sprzedaży nawozów o 36 proc. r/r, w tym azotowych (o 35 proc. r/r) i wieloskładnikowych (o 40 proc. r/r). Jednocześnie trwający globalny kryzys gospodarczy oraz oferty konkurencyjnych cenowo wolumenów z importu, szczególnie mocznika, skutkowały dalszą obniżką cen nawozów na rynku europejskim. W przypadku Grupy Azoty średnie ceny produktów segmentu były niższe r/r o 23 proc..

W Segmencie Agro odnotowano niższe r/r ceny gazu ziemnego i większości innych surowców produkcyjnych, które między innymi ze względu na większą dynamikę spadku cen produktów były niewystarczające do osiągnięcia dodatniej rentowności EBITDA segmentu.

Wypracowana w II kwartale 2024 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 5,4 proc. i poprawiła się o blisko 418 mln zł w odniesieniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku.

Segment Chemia

W Segmencie Chemia w II kwartale 2024 roku zaobserwowano r/r wzrost łącznego wolumenu sprzedaży, z równoczesnym obniżeniem cen większości produktów i surowców.

Negatywny wpływ na wyniki segmentu miały w największym stopniu: słaba koniunktura gospodarcza na świecie, wysokie stany magazynowe klientów oraz import na rynek europejski tańszych produktów, co skutkowało spadkiem cen większości oferowanego przez Grupę Azoty w tym segmencie asortymentu oraz ograniczeniami produkcji (w II kwartale 2024 roku produkcja melaminy w Grupie Azoty Puławy była realizowana na jednej z trzech instalacji). Pozytywne oddziaływanie miały natomiast: spadek r/r cen wszystkich podstawowych surowców produkcyjnych oraz utrudnienia logistyczne importu przez Morze Czerwone, które powodowały wydłużone czasy dostaw i wzrost kosztów transportu na rynek europejski, wpływając na wyhamowanie importu z Azji. Wzrosły również ceny siarki i plastyfikatorów.

Wypracowana w II kwartale 2024 roku marża EBITDA Segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie minus 9,4 proc. i poprawiła się o 189 mln zł w odniesieniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w II kwartale 2024 roku odnotowano r/r wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży oraz wzrost cen surowca (fenolu) i głównego produktu – poliamidu naturalnego.

Negatywny wpływ na wynik segmentu od strony wolumenów miał przede wszystkim kryzys gospodarczy. Rynek łańcucha produktowego PA6 jest silnie powiązany z koniunkturą gospodarczą, która w Europie wciąż pozostawała bardzo słaba. Ograniczenia logistyczne, spowodowane atakami na Morzu Czerwonym i zmianami tras, skutkowały większym zapotrzebowaniem na produkty ze Starego Kontynentu. Realny popyt z sektorów zastosowań utrzymywał się jednak nadal na niskim poziomie w porównaniu z danymi historycznymi, różnym w zależności od zastosowania końcowego.

Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację popytowo-podażową w II kwartale 2024 roku produkcja kaprolaktamu w Grupie Azoty Puławy nie została wznowiona.

Wypracowana w II kwartale 2024 roku marża EBITDA Segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 6,6 proc. i poprawiła się o 93 mln zł w odniesieniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku (wyniki segmentu obejmują również produkcję i sprzedaż spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., będącej na etapie uruchomienia instalacji i testów rozruchowych).

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 11 września 2024 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r.

