Chemiczny kolos na wielkim minusie

W pierwszym półroczu 2024 r. Grupa Azoty odnotowała stratę netto w wysokości 748 mln zł wobec blisko 1,09 mld zł straty w analogicznym okresie 2023 r. - poinformowała spółka w środowym komunikacie. Przychody ze sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach br. wyniosły 6,74 mld zł.

W środę opublikowano wyniki finansowe Grupy Azoty za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2024 r.

W pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku Grupa wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6,74 mld zł i wynik EBITDA w wysokości minus 179 mln zł, przy marży EBITDA minus 2,7 proc., która poprawiła się - jak podkreślono - o blisko 830 mln zł względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Jak przekazano w pierwszym półroczu strata netto wyniosła 748 mln zł i została zmniejszona o ponad 300 mln zł w porównaniu do straty w analogicznym okresie 2023 r. Wyniosła ona wówczas 1,09 mld zł.

Minus we wskaźnikach nieco mniejszy

W komunikacie wskazano, że w II kwartale br. Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3,34 mld zł i wynik EBITDA w wysokości minus 128 mln zł, przy marży EBITDA minus 3,8 proc. względem wyniku EBITDA minus 608 mln oraz marży EBITDA minus 17,4 proc. w II kwartale 2023 roku.

„Wymagająca sytuacja rynkowa w europejskiej branży nawozowo-chemicznej, w tym przede wszystkim import nawozów z Rosji i Białorusi, to jeden z głównych czynników wpływających na wyniki Grupy. Wyniki są również obciążone brakiem realizacji efektywnych działań naprawczych oraz dostosowawczych od końca 2022 roku, a także częściowo w I kwartale br. W przypadku producentów nawozów I kwartał jest kluczowy dla wyników całego roku” - dodano w komunikacie.

Cytowany wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski podkreślił, że od końca marca wdrażane są działania naprawcze, których celem jest stabilizacja sytuacji finansowej Grupy.

„Pierwsze półrocze zamknęliśmy poprawą wyników finansowych oraz wzrostem wyników sprzedażowych o ponad 700 tys. ton w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. To efekt m.in. projektów podnoszących efektywność naszych biznesów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wdrożyliśmy konkretne optymalizacje kosztowe w ramach całej Grupy Kapitałowej – do końca czerwca o ponad 200 milionów obniżyliśmy koszty stałe względem planu poprzedniego zarządu” – wymienił.

Dodał, że finalizowane są prace nad docelowym modelem funkcjonowania Grupy Azoty, a w ciągu najbliższych tygodni mają zostać przedstawione jego najważniejsze założenia. „Zakładamy, że będzie to istotny argument w naszych rozmowach z instytucjami finansowymi. Niezależnie od prowadzonych działań, obserwujemy rosnący import tanich nawozów z Rosji i Białorusi, co staje się coraz większym wyzwaniem w naszym kluczowym segmencie Agro. Skala importu i bardzo niekorzystny wpływ na konkurencyjność europejskich producentów, powodują, że jest to kwestia, która wymaga wsparcia na poziomie regulacyjnym UE” – wskazał Skolmowski.

Bardzo zła sytuacja w segmencie Agro

Odnośnie poszczególnych segmentów produkcyjnych, to spółka przekazała, że w segmencie Agro głównymi determinantami wyników były: import nawozów z Rosji i Białorusi, relatywnie wysokie ceny gazu utrudniające konkurencję na rynku oraz wrażliwość kosztowa sektora rolnego. „W II kwartale 2024 roku obserwowano spowolnienie trendu spadkowego cen płodów rolnych i niewielką poprawę koniunktury w rolnictwie. Wzrost aktywności na rynku nawozów był jednak ograniczony ze względu na ogólną sytuację w otoczeniu. Sezonowy wzrost zainteresowania nawozami w punktach handlowych skutkował wzrostem sprzedaży nawozów o 36 proc. r/r, w tym azotowych (o 35 proc. r/r) i wieloskładnikowych (o 40 proc. r/r). Jednocześnie trwający globalny kryzys gospodarczy oraz oferty konkurencyjnych cenowo wolumenów z importu, szczególnie mocznika, skutkowały dalszą obniżką cen nawozów na rynku europejskim. W przypadku Grupy Azoty średnie ceny produktów segmentu były niższe r/r o 23 proc.” - wyjaśniono.

Dodano, że w tym segmencie odnotowano niższe r/r ceny gazu ziemnego i większości innych surowców produkcyjnych, które m.in. ze względu na większą dynamikę spadku cen produktów były niewystarczające do osiągnięcia dodatniej rentowności EBITDA segmentu.

Spółka przekazała, że wypracowana w drugim kwartale br. marża EBITDA segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 5,4 proc. i poprawiła się o blisko 418 mln zł w odniesieniu do analogicznego okresu w ub.r.

W segmencie Chemia wzrost sprzedaży

Azoty dodały, że w przypadku segmentu Chemia w drugim kwartale br. zaobserwowano r/r wzrost łącznego wolumenu sprzedaży, z równoczesnym obniżeniem cen większości produktów i surowców.

„Negatywny wpływ na wyniki segmentu miały w największym stopniu: słaba koniunktura gospodarcza na świecie, wysokie stany magazynowe klientów oraz import na rynek europejski tańszych produktów, co skutkowało spadkiem cen większości oferowanego przez Grupę Azoty w tym segmencie asortymentu oraz ograniczeniami produkcji (w II kwartale 2024 roku produkcja melaminy w Grupie Azoty Puławy była realizowana na jednej z trzech instalacji). Pozytywne oddziaływanie miały natomiast: spadek r/r cen wszystkich podstawowych surowców produkcyjnych oraz utrudnienia logistyczne importu przez Morze Czerwone, które powodowały wydłużone czasy dostaw i wzrost kosztów transportu na rynek europejski, wpływając na wyhamowanie importu z Azji. Wzrosły również ceny siarki i plastyfikatorów” - wyjaśniono.

Marża EBITDA Segmentu Chemia w II kw. br. ukształtowała się na poziomie minus 9,4 proc. i poprawiła się o 189 mln zł w odniesieniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku.

Odnośnie segmentu Tworzywa, to Grupa przekazała, że w II kwartale 2024 roku odnotowano r/r wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży oraz wzrost cen surowca (fenolu) i głównego produktu – poliamidu naturalnego. „_Negatywny wpływ na wynik segmentu od strony wolumenów miał przede wszystkim kryzys gospodarczy. Rynek łańcucha produktowego PA6 jest silnie powiązany z koniunkturą gospodarczą, która w Europie wciąż pozostawała bardzo słaba. Ograniczenia logistyczne, spowodowane atakami na Morzu Czerwonym i zmianami tras, skutkowały większym zapotrzebowaniem na produkty ze Starego Kontynentu. Realny popyt z sektorów zastosowań utrzymywał się jednak nadal na niskim poziomie w porównaniu z danymi historycznymi, różnym w zależności od zastosowania końcowego” - poinformowano.

Dodano, że ze względu na utrzymującą się trudną sytuację popytowo-podażową w II kwartale 2024 roku produkcja kaprolaktamu w Grupie Azoty Puławy nie została wznowiona.

Segment Tworzywa czeka na rozruch Grupa Azoty Polyolefins

Azoty przekazały, że wypracowana w II kwartale br. roku marża EBITDA segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 6,6 proc. i poprawiła się o 93 mln zł w odniesieniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Przypomniano, że wyniki segmentu obejmują również produkcję i sprzedaż spółki Grupa Azoty Polyolefins, będącej na etapie uruchomienia instalacji i testów rozruchowych.

Grupa Azoty to największy producent na krajowym rynku nawozowym i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

PAP, sek

