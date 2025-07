Orlen nie chce być udziałowcem Polyolefins Grupy Azoty

Grupa Azoty wraz z kluczowymi interesariuszami projektu Polimery Police zawarła kolejny aneks do umowy o współpracę i stabilizację wydłużający okres obowiązywania umowy do 31 lipca 2025 r. Orlen nie jest zainteresowany nabyciem całości ani części akcji w GA Polyolefins - poinformowała Grupa Azoty.

Jednocześnie został podpisany także do 31 lipca 2025 roku kolejny aneks do porozumienia z 16 stycznia 2025 roku pomiędzy Grupą Azoty i dwoma spółkami zależnymi: GA Police i GA Polyolefins oraz Orlen w sprawie kontynuacji współpracy celem ustalenia warunków i zasad realizacji potencjalnej transakcji dotyczącej nabycia wszystkich lub części akcji spółki GA Polyolefins należących do Grupy Azoty i GA Police, lub innej formy przeprowadzenia inwestycji.

„W trakcie prowadzonych negocjacji Orlen przekazał nam informację, że nie jest zainteresowany nabyciem całości ani części akcji w GA Polyolefins. Zgodnie z deklaracją jest jednak gotowy do prowadzenia dalszych rozmów w celu wypracowania sposobu wykorzystania aktywów GA Polyolefins. Wszystkie strony porozumienia wyraziły wolę kontynuowania współpracy w kierunku ustalenia, jaka forma współpracy, poza nabyciem akcji GA Polyolefins, byłaby dla stron akceptowalna i korzystna” - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

Instalacja Polimery Police Grupy Azoty Polyolefins należącej do Grupy Azoty ma produkować rocznie 437 tys. ton polipropylenu i 429 tys. ton propylenu. Kompleks Polimery Police obejmuje również Morski Terminal Gazowy - Gazoport z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość dostarczania drogą morską propanu i etylenu, czyli surowców niezbędnych do produkcji. Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Daniel Obajtek: „patologiczne lobby” niszczy polski biznes

Fundusz Majątkowy RP: Pokolenia 1989+

Czy służby Trzaskowskiego walczą z gotówką? Wniosek RPO

»»Napaść na granicy. Polski żołnierz zaatakowany przez nielegalnego migranta – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!