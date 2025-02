Grupa Azoty przejdzie na gaz z USA?

Grupa Azoty podpisała z American Gas Partners list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy w zakresie dostaw gazu ziemnego z USA.

„American Gas Partners przygotowuje obecnie projekt inwestycyjny budowy infrastruktury do przeładunku gazu skroplonego w USA, co znacząco zwiększy możliwości dostaw gazu do Europy, w tym do Polski. Gaz dla Grupy Azoty to jeden z podstawowych czynników determinujących konkurencyjność, dlatego szczegółowo analizujemy możliwości, jakie pojawiają się na rynku w zakresie dywersyfikacji dostaw tego surowca. Rozmawiamy z partnerami, którzy mogą nam dostarczyć atrakcyjny cenowo produkt, w oparciu o stabilną infrastrukturę i perspektywiczny model biznesowy” - powiedział wiceprezes Grupy Azoty Hubert Kamola, cytowany w komunikacie.

Limitowy dostęp do platformy zakupowej

Podpisany dokument jest pierwszym krokiem umożliwiającym stronom podjęcie negocjacji szczegółowych warunków potencjalnej umowy. Dostawy, w przypadku osiągnięcia porozumienia, miałyby być realizowane za pośrednictwem platformy do kontraktowania i zakupu gazu, do której docelowo ma przystąpić ograniczona liczba odbiorców gazu z Europy oraz określonych producentów gazu z USA.

„Wraz z naszym nowym partnerem, Grupą Azoty, jesteśmy podekscytowani potencjalną współpracą. Transparentna platforma dla odbiorców gazu, w której istotną rolę odgrywają niezależni producenci gazu w USA, może przynieść wymierne korzyści Grupie Azoty w formie dostaw cenowo konkurencyjnego gazu ze stabilnego regionu świata. Wierzę, że w obecnej sytuacji geopolitycznej nasza współpraca przełoży się także na wymierne korzyści dla Polski” - dodał prezes American Gas Partners Pierce Kirby.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r.

ISBnews, sek

