Komputery kwantowe - Chińczycy mają nowy rekord

Chińscy naukowcy udowodnili, że to oni potrafią obecnie najbardziej wykorzystać potencjał komputerów kwantowych

Wciąż jest spore pole do manewru w kwestii komputerów kwantowych. Ostatnie eksperymenty pokazują jednak, że tempo prac przyspiesza. Naukowcy z University of Science and Technology of China zdołali ostatnio splątać 51 kubitów, zwanych również bitami kwantowymi. To najnowszy rekord. Członkowie zespołu badawczego opisali swoje osiągnięcia na łamach Nature, tym samym potwierdzić ich wyczyn.

Wykorzystali w swoich eksperymentach chiński komputer kwantowy znany jako Zuchongzhi.

Już wcześniej zakładano, iż osiągnął on kwantową supremację, czyli poziom zaawansowania uniemożliwiający pokonanie go przez jakikolwiek superkomputer na Ziemi. Zuchongzhi posiada 66 nadprzewodzących kubitów, a naukowcy mieli możliwość kontrolowania stanu kubitów za pomocą mikrofal. Byli także w stanie wpłynąć na to, jak różne kubity oddziaływały ze sobą. Korzystali w tym celu z impulsów pola magnetycznego. - czytamy na chip.pl.

Teraz pozostaje znalezienie sposobu na wykorzystanie tego stanu w praktycznych obliczeniach.

Komputer kwantowy jest odpowiednikiem komputera klasycznego, z tą różnicą, że jego obliczenia wykonywane są w skali atomowej. Opiera się na prawach fizyki kwantowej, która interesuje się zachowaniem materii i światła na poziomie mikroskopowym

Chip.pl/KG