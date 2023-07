Ceny gazu mocno do góry! Skąd ten skok?

Cena gazu ziemnego w piątek przed godz. 10 w holenderskim hubie TTF w kontraktach na sierpień wzrosła o 6,18 proc., do 29,75 za MWh, a w kontraktach na wrzesień gaz zdrożał o 6,23 proc., do MWh do 31,3 euro.

W czwartek na zamknięciu gaz ziemny w kontraktach sierpniowych kosztował 28,02 euro za MWh, a w kontraktach wrześniowych 29,46 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

PAP/kp