Szef MON: Uzupełniamy flotę śmigłowców o kolejne Black Hawki

Uzupełniamy flotę śmigłowców o kolejne Black Hawki. Już niebawem Wojsko Polskie będzie dysponowało pełną gamą śmigłowców - zapowiedział Mariusz Błaszczak, szef MON. Agencja Uzbrojenia poinformowała w piątek o rozpoczęciu procedury zakupowej śmigłowców S-70i Black Hawk dla Wojsk Aeromobilnych.

„Uzupełniamy flotę śmigłowców o kolejne Black Hawki. Już niebawem Wojsko Polskie będzie dysponowało pełną gamą śmigłowców - Black Hawk, AW149, AW101 i Apache. Szkolenia naszych żołnierzy na Apache w USA rozpoczną się jeszcze w tym roku, a pierwsze maszyny trafią do Polski w przyszłym roku” - napisał w piątek na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

O rozpoczęciu procedury poinformowała w piątek na Twitterze Agencja Uzbrojenia.

„Rozpoczęła się procedura zakupowa śmigłowców wielozadaniowych S-70i Black Hawk dla Wojsk Aeromobilnych. Dziś wysłano zaproszenie do negocjacji. Black Hawki będą mogły współpracować z pozyskiwanymi obecnie od WSK PZL Świdnik AW-149 oraz planowanymi do pozyskania AH-64E Apache” - czytamy we wpisie.

Śmigłowce S-70i Black Hawk to eksportowa wersja amerykańskiego wielozadaniowego śmigłowca transportowego UH-60 Black Hawk. Produkowane są w PZL Mielec, po tym jak w 2007 roku zostały spółką zależną amerykańskiego koncernu Sikorsky Aircraft Corporation (obecnie Lockheed Martin Helicopter Company).

Obecnie takie śmigłowce wykorzystywane są m.in. przez polską policję oraz Wojska Specjalne; wyprodukowane w Mielcu helikoptery trafiły także za granicę, m.in. do Arabii Saudyjskiej czy Chile. Śmigłowce tego typu służą przede wszystkim do zadań transportowych, mogą być jednak również uzbrojone np. w karabin maszynowy do wsparcia piechoty na ziemi.

Ponadto polskie siły zbrojne pozyskują obecnie lub planują pozyskanie kilku innych typów śmigłowców. To wielozadaniowe śmigłowce AW149, produkowane przez włoski koncern Leonardo w zakładzie PZL Świdnik; 32 takie maszyny zamówił w lipcu ub.r. MON dla lotnictwa Wojsk Lądowych. Błaszczak poinformował wtedy, że kontrakt na zakup 32 śmigłowców AW 149 wynosi 8 mld 250 mln zł. Dostawy śmigłowców zostaną zrealizowane w latach 2023-2029.

Wcześniej, w 2019 roku, MON zamówił natomiast dla Marynarki Wojennej 4 śmigłowce AW101, powstałe we współpracy włosko-brytyjskiej. Śmigłowce mają być przystosowane do zwalczania okrętów podwodnych, mają być także wyposażone w sprzęt do akcji CSAR - poszukiwań i działań ratowniczych.

Ostatni z typów wymienionych przez ministra Błaszczaka we wpisie to amerykańskie śmigłowce szturmowe AH-64 Apache. Zamiar zakupu 96 takich maszyn wyraził MON w ubiegłym roku. Jak poinformował w maju szef MON po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem obrony, „armia Stanów Zjednoczonych udostępni nam helikoptery Apache z własnych zasobów, jeszcze przed podpisaniem kontraktu w sprawie kupienia 96 helikopterów”. „To jest bardzo ważna zdolność, dlatego jestem wdzięczny sekretarzowi Austinowi za tę decyzję” - powiedział szef MON podczas wizyty w USA.

Czytaj także: Striełkow, rosyjski zbrodniarz zatrzymany! W Rosji!

PAP/rb