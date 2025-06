Pierwsze Apache już nadlatują

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że w przyszłym tygodniu odebrane zostaną pierwsze śmigłowce uderzeniowe AH-64D Apache, które będą wykorzystywane przez Wojsko Polskie m.in. do szkoleń.

Szef MON zapowiedział podczas konferencji prasowej w Dęblinie (woj. lubelskie), że w przyszłym tygodniu wybierze się do Inowrocławia (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie odebrane zostaną pierwsze Apache dla Wojska Polskiego. Przypomniał, że realizacja zamówienia odbywa się na podstawie kontraktu podpisanego w ubiegłym roku, a uzupełnionego o leasing w tym roku.

Jak mówił, wojsko ma do przeszkolenia „ogromną rzeszę” pilotów, a procedury szkoleniowe są aktualnie upraszczane. „Potrzebujemy na pewno personelu dla śmigłowców bojowych Apache (…) i do tego potrzebujemy śmigłowców szkolno-bojowych. To będzie stanowiło absolutny priorytet” - stwierdził.

Na początek osiem maszyn do szkolenia

Śmigłowce przekazane zostaną Polsce w ramach zawartych w lutym w 56. Bazie Lotniczej w Latkowie pod Inowrocławiem umów - Stany Zjednoczone przekażą Wojsku Polskiemu do użytkowania osiem śmigłowców AH-64D Apache. Te śmigłowce dotrą do Polski przed zamówionymi w zeszłym roku 96 sztukami Apache’y w najnowocześniej wersji AH-64E, i pozwolą m.in. na uprzednie rozpoczęcie szkoleń załóg i obsługi technicznej.

Leasing śmigłowców ma stanowić tzw. rozwiązanie pomostowe - czyli zapobieżenie sytuacji, w której stary sprzęt zostanie wycofany z użycia, a zamówiony nowy nie zostanie jeszcze wdrożony; dostawy zamówionych dla polskiej armii „docelowych” 96 maszyn mają bowiem rozpocząć się dopiero w 2028 roku.

Śmigłowiec AH-64 Apache w locie. Defilada z okazji święta Wojska Polskiego w 2024 r. / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

Apache trafią do 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu

Śmigłowce AH-64D Apache trafią do poddziałów 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, stacjonujących m.in. Inowrocławiu, gdzie prowadzone będzie szkolenie personelu latającego, technicznego i zabezpieczającego.

W ramach zawartej 13 sierpnia 2024 r. umowy wartej ok. 10 mld dolarów Polska ma otrzymać 96 nowoczesnych śmigłowców AH-64E Apache wraz z pakietem logistycznym (m.in. sprzęt do obsługi śmigłowców, sprzęt lotniskowo-hangarowy i wsparcie techniczne) i szkoleniowym (szkolenia specjalistyczne i urządzenia treningowe dla pilotów i techników). Zamówienie obejmuje również kompleksową dostawę środków bojowych i części zamiennych. Realizację dostaw przewidziano w latach 2028-2032.

Produkowane przez Boeinga AH-64E Apache to podstawowe śmigłowce szturmowe używane od lat 80. XX w. przez armię amerykańską; od czasu ich wdrożenia są nieustannie modernizowane. Ich zadaniem jest przede wszystkim wsparcie wojska na ziemi - np. sił pancernych - poprzez niszczenie naziemnych celów przeciwnika za pomocą szerokiej gamy uzbrojenia, w tym działka automatycznego M230 i rakiet powietrze-ziemia Hellfire. W najnowszej wersji śmigłowce mają także m.in. współpracować z systemami bezzałogowymi.

Apache zastąpią m.in. przestarzałe śmigłowce Mi-24.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Frankowicze! Ważny głos TSUE 11 września

Atak na KRRiT. Ekipa Tuska szykuje zamach na media?

Prezes NBP: przyjęcie euro dziś szkodliwe dla Polski

»»Prokurator wszedł do NBP! Tusk bezpodstawnie rozlicza kolejne instytucje! - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!