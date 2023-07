Wyraźnie wyższy poziom marż przedsiębiorstw w kluczowych branżach

Poziom marż w ostatnich dwóch latach był wyraźnie wyższy w 7 sektorach – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) „Czy spirala marżowo-płacowa jest źródłem inflacji?”. Spośród przebadanych przez Instytut 6 565 spółek, 72 proc. w latach 2021-2022 utrzymało marże w przedziale średnich wartości notowanych historycznie.

Wyraźnie wyższy poziom marż zauważono w 7 sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo i hodowla; nieruchomości; oprogramowanie komputerowe; przemysł drzewny, meblarski i papierniczy; handel hurtowy i detaliczny; bankowość i usługi finansowe; usługi biznesowe.

„Podwyższone poziomy marż w okresie 2021-2022 mogły wynikać ze splotu kilku czynników. Można do nich zaliczyć: wzrost kosztów energii i kosztów pracy, problemy podażowe, wzrost cen na rynkach międzynarodowych czy zmiany zachowań konsumenckich. W każdej z analizowanych przez nas branż można wskazać potencjalne dodatkowe czynniki, które mogły przełożyć się na kształtowanie marż. Pokazuje to, że nie są one wynikiem domniemanego efektu spirali marżowo-cenowej” – mówi Paweł Leszczyński, kierownik zespołu strategii PIE.