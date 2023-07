Borys: obniżki stóp procentowych w tym roku są niemal pewne

Obniżki stóp procentowych w tym roku są niemal pewne – ocenił prezes Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys

Zaznaczył, że rynek wycenia spadek stóp procentowych do 5,5 proc. w ciągu 6 miesięcy i ok. 4,5 proc. do końca 2024 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. wzrosły rdr o 10,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Jak ocenił prezes Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju na Twitterze, spadek inflacji w lipcu oznacza spadek cen w Polsce. Dodał, że dezinflacja jest szybsza od prognoz, a obniżki stóp procentowych w tym roku są „niemal pewne”.

Zdaniem prezesa PFR, rynek wycenia spadek stóp procentowych do 5,5 proc. w ciągu 6 miesięcy i ok. 4,5 proc. do końca 2024 r., co wspiera silna pozycja złotego. „W 2024 r. raty kredytów mocno w dół” – podsumował Borys.

PAP/KG