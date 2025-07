Drożejąca żywność wciąż napędza inflację

Inflacja konsumencka wyniosła 4,1 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2025 r. wzrosły o 4,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 6,3 proc. i towarów o 3,2 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc. (w tym usług o 0,8 proc., natomiast ceny towarów spadły o 0,2 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wyniósł w czerwcu 4,1 proc. r/r. Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 4,1 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu br.

Za co płaciliśmy więcej w stosunku do maja

W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: rekreacji i kultury (o 1,4 proc.), żywności (o 0,2 proc.), restauracji i hoteli oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (po 0,6 proc.) i łączności (o 0,7 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,1 pkt proc., 0,04 pkt proc. oraz po 0,03 pkt proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1,7 proc.) oraz transportu (o 0,4 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc i 0,04 pkt proc., podał też GUS.

Co zdrożało w skali roku

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 8,2 proc.), żywności (o 4,8 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,7 proc.), restauracji i hoteli (o 6 proc.), zdrowia (o 4,6 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 3,3 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 1,97 pkt proc., 1,15 pkt proc., 0,35 pkt proc., 0,34 pkt proc., 0,27 pkt proc i 0,23 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 6,0 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,67 pkt proc. i 0,06 pkt proc., podał Urząd.

Stopy procentowe i inflacja w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: Ceny lekko w górę, ale trend dezinflacyjny kontynuowany

„Mimo lekkiego wzrostu wskaźnika w ujęciu rocznym trend dezinflacyjny pozostaje kontynuowany. Inflacja bazowa i presja płacowa słabną, a dodatkowe efekty dezinflacyjne, jak relatywnie stabilne ceny surowców i silny złoty ograniczający koszty importu, wspierają proces wygaszania presji cenowej. W lipcu zaczyna również działać obniżka taryf gazowych zatwierdzona przez URE, co może przełożyć się na dalszy spadek inflacji” - skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Nowa projekcja inflacyjna NBP wskazała niższą ścieżkę CPI niż w marcowej edycji, co stworzyło przestrzeń do decyzji o obniżeniu stóp procentowych. Już po czerwcowym odczycie inflacji wskazywaliśmy, że taki scenariusz jest możliwy. Wciąż zakładamy, że do końca roku stopy zostaną obniżone łącznie o 50 punktów bazowych. Spodziewamy się również, że w lipcu inflacja znajdzie się już poniżej górnego pułapu odchyleń od celu inflacyjnego NBP, czyli poniżej 3,5 proc.” - przewiduje analityk Portu.

Analitycy Banku Pekao: już w lipcu inflacja CPI runie w dół

CPI potwierdzona w czerwcu w finalnym szacunku na 4,1 proc. r/r. Inflacja bazowa prawdopodobnie z nieznacznym wzrostem do 3,4 proc. r/r za zasługą wyższych cen usług (+0,8 proc. m/m). Nie jest to jednak powód do obaw - jednorazowo w tym samym czasie wzrosły ceny pojedynczych usług, które potrafią zaskoczyć (bilety lotnicze, usługi telekomunikacyjne, turystyka zorganizowana) - wskazują .

To i tak blednie na znaczeniu, gdy wiemy, że już w lipcu inflacja CPI runie w dół, poniżej 3 proc. r/r (w czym mocno pomogą efekty bazowe na nośnikach energii). Skłoni to RPP do obniżek stóp, najbliższa już we wrześniu - przewidują ekonomiści Banku Pekao.

Analitycy mBanku: inflacja spadnie w lipcu

Nie ma powodu, aby wyrokować o zakończeniu procesu powrotu inflacji do celu NBP. Kropkę nad „i” postawi baza statystyczna, która obniży inflację do okolic 3% w lipcu. Duża szansa na 2,5% pod koniec roku.

ISBnews, materiały prasowe, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Daniel Obajtek: „patologiczne lobby” niszczy polski biznes

Fundusz Majątkowy RP: Pokolenia 1989+

Czy służby Trzaskowskiego walczą z gotówką? Wniosek RPO

»»Napaść na granicy. Polski żołnierz zaatakowany przez nielegalnego migranta – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!