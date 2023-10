Kolejna proekologiczna inwestycja Orlenu. Ważna instalacja w Trzebini

Orlen Południe uruchomił w rafinerii w Trzebini instalację do wytwarzania biokomponentów z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych

Instalacja o wartości 127,5 mln zł będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie.

Rozwój firm, inwestycje wzmacniają naszą gospodarkę. Nie ma silnego państwa bez inwestycji, w nowe technologie, w przyszłość… tak naprawdę w następne pokolenia. W gospodarce, przemyśle nie ma nic, co jest na stałe. Świat cały czas idzie do przodu. Tylko tak możemy zapewnić stabilność miejsc pracy. Mówię to z przekonania, bo widzę ile firm technologicznych zatrudniamy do potężnego procesu inwestycyjnego. Procesu, którego nigdy do tej pory Orlen nie widział. Tylko w tym roku inwestycje w biznes to 36 miliardów złotych. To pokazuje zaangażowanie w stabilizację rynku pracy - mówił Obajtek podczas oficjalnego uruchomienia instalacji - Wraz z uruchomieniem tej inwestycji rafineria w Trzebini zwiększa produkcję biodiesla do 300 tys. ton rocznie. Grupa Orlen inwestuje w najnowsze rozwiązania i technologie, które pozwolą na dynamiczny rozwój produkcji ekologicznych paliw alternatywnych. Do ich produkcji będą wykorzystywane surowce niespożywcze, w tym odpady, co wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Pierwszą taką instalacją jest uruchomiona w Trzebini instalacja UCO FAME, pozwalająca wytwarzać biododatki paliwowe ze zużytych olejów spożywczych. Ta inwestycja to kolejny krok w transformacji Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię i realizacja strategicznych celów Grupy Orlen. Do 2030 roku wykorzystanie biododatków w Grupie Orlen wzrośnie do ok. 3 mln ton rocznie i będzie istotnym obszarem biznesowym koncernu.