Orlen realizuje nową inwestycję w Czechach

Należący do Grupy Orlen czeski Unipetrol buduje instalację odzysku ciepła w zakładzie produkcyjnym w Kralupach nad Wełtawą - poinformował we wtorek Orlen w komunikacie. Według koncernu inwestycja umożliwi poprawę efektywności energetycznej rafinerii.

Jak podał Orlen, inwestycja w Kralupach polega na budowie instalacji odzysku ciepła z gazów spalinowych powstających m.in. przy okazji procesu destylacji ropy naftowej. Ciepło zostanie wykorzystane do ponownego podgrzania wody kotłowej, z której produkowana jest para napędzająca najważniejsze urządzenia instalacji krakingu katalitycznego w rafinerii. Pozwoli to zaoszczędzić do 5 MW energii cieplnej na godzinę. W instalacji zostaną wykorzystane innowacyjne rozwiązania opracowane przez inżynierów z Unipetrolu. Projekt ma wartość ok. 0,5 mld czeskich koron, czyli ok. 100 mln zł.

„Orlen jako lider transformacji energetycznej w Europie Środkowej, podejmuje konkretne działania, aby zmniejszyć wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. Budowa jednostki odzysku ciepła w rafinerii w czeskich Kralupach przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej zakładu, co nie tylko zapewni korzystny efekt ekologiczny, ale także ograniczy koszty jego funkcjonowania” - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Jak podkreślił Obajtek, „w ramach inwestycji zostanie wykorzystana unikatowa technologia polimerowych wymienników ciepła, będąca autorskim rozwiązaniem Orlen Unipetrol. Badania i rozwój w obszarze zielonych technologii będzie istotnym elementem rozwoju koncernu w kolejnych latach, przyczyniając się do realizacji strategicznych celów i aspiracji Grupy”.

Zgodnie z informacjami Orlenu instalacja odzysku ciepła, która powstaje w Kralupach, wykorzystuje innowacyjne rozwiązanie opracowane przez inżynierów z czeskiej spółki Orlenu. Polega ono na zastosowaniu polimerowych wymienników ciepła, które są odporne na działanie kwasów powstających z połączenia wody i innych substancji zawartych w gazach spalinowych. Pozwala to odzyskać jeszcze więcej ciepła, dzięki schłodzeniu gazów poniżej temperatury, w której dochodzi do skroplenia kwasów. W przypadku powszechnie stosowanych wymienników metalowych, gazy muszą zachować wyższą temperaturę, aby nie dopuścić do ich korozji spowodowanej działaniem kwasu.

Według członka zarządu Unipetrolu Macieja Romanówa, poprawa efektywności energetycznej to jeden ze strategicznych celów spółki i niezbędny krok w kierunku osiągnięcia przez Grupę Orlen neutralności emisyjnej w 2050 r.

„Do 2030 r. planujemy wydać na projekty związane z ograniczaniem emisji CO2 i poprawą efektywności wykorzystania energii ok. 30 mld koron (ok. 5,3 mld zł). Inwestycja w instalację odzysku ciepła z gazów spalinowych należy do kluczowych inicjatyw Spółki” - dodał Romanów.

Unipetrol jest największą firmą rafineryjno-petrochemiczną w Czechach. Od 2005 r. jest częścią Grupy Orlen. Zajmuje się przerobem ropy naftowej oraz produkcją, dystrybucją i sprzedażą paliw samochodowych oraz produktów petrochemicznych – w szczególności tworzyw sztucznych i nawozów sztucznych. W skład Unipetrolu wchodzą rafinerie i zakłady produkcyjne w Litvinowie i Kralupach nad Wełtawą, Paramo w Pardubicach, Spolana w Neratovicach, REMAQ w Otrokovicach oraz dwa ośrodki badawcze w Litvinowie i Brnie.

Czytaj także: Rekord na rynku TGE

PAP