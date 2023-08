W tygodniku „Sieci”: Tylko PiS może zatrzymać Tuska

Na łamach nowego numeru „Sieci” Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości wyjaśnia, jak wiele zależy od wyniku najbliższych wyborów, i jak ważna jest mobilizacja całego środowiska politycznego PiS – Wszyscy muszą działać w określonych ramach naszego przesłania. Każdy, kto idzie z nami. A będą to ramy bardzo ściśle określone, znacznie ściślej niż w poprzednich kampaniach. Bo stawka jest ogromna, a przeciwnik atakuje bardzo brutalnie.

W obszernym wywiadzie „Tylko PiS może zatrzymać Tuska” udzielonym Jackowi i Michałowi Karnowskim prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński wyjaśnia, jak postrzega czas kampanii i zbliżających się wyborów. Polityk mówi o wyjątkowej mobilizacji i strategii, jaką powinien obrać jego obóz.

Dodaje również, że Donald Tusk nie ma żadnych hamulców w brutalnym atakowaniu partii rządzącej i sieje panikę wśród społeczeństwa.

„Sięga po środki opisywane przez socjologów analizujących sekty, a także po techniki socjotechniczne stosowane przez przywódców totalitarnych XX w. Robi wszystko, by kampania była oparta na emocjach, a nie programach i faktach, by była jakimś jednym wielkim spazmem nienawiści przeciwko nam” – wyjaśnia prezes PiS.

Według Jarosława Kaczyńskiego ewentualne oddanie Tuskowi władzy w Polsce miałoby katastrofalne skutki dla gospodarki. Prezes PiS zaznacza, że lider PO nie będzie miał oporów przed wyprzedażą majątku narodowego.

„Tusk, jeśli wróci do władzy, wyprzeda wszystko. Tego zażądają od niego ci, którzy go tutaj wysłali. On jest przecież politycznie bardzo zadłużony. Za te wszystkie rezolucje przeciwko Polsce, za całą tę fałszywą nagonkę na nasz kraj zapłaci firmami, naszym majątkiem, naszymi interesami”.

Marek Pyza i Marcin Wikło w artykule „Psy Putina nadchodzą” wyjaśniają, z czym wiąże się obecność wagnerowców pod polską granicą. Podkreślają, że grupa wciąż jest na usługach Władimira Putina, a jej celem jest wzbudzenie strachu samą obecnością. Jednocześnie przestrzegają, że nie można wykluczyć żadnego scenariusza, więc polskie służby muszą być przygotowane na każdą ewentualność. Autorzy wskazują, że politycy opozycji albo tego nie rozumieją, albo…

Zauważają, że premier Mateusz Morawiecki już ponad tydzień temu mówił, że pojawienie się wagnerowców na Białorusi to

i zwracał uwagę, że powinniśmy wzmóc czujność. Swoje wypowiedzi opierał m.in. na analizach płynących z Włoch i Litwy, a także raporcie brytyjskiego parlamentu.

Autorzy podkreślają, że decyzja o wzmocnieniu polskich sił mundurowych przy wschodniej granicy zapadła zanim wagnerowcy pojawili się blisko Polski:

„szefostwo MSWiA zdecydowało, że do 5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej i 2 tys. żołnierzy strzegących bezpieczeństwa granicy z Białorusią dołączy 500 policjantów. Teraz liczba żołnierzy ma się nawet podwoić, część z nich to ludzie doświadczeni w walkach na misjach w Iraku i Afganistanie”.

Pyza i Wikło przytaczają opinie specjalistów:

W artykule „Dyplomatyczny gambit Kijowa” Marek Budzisz dowodzi, że Ukraina nie osiągnęła ostatnio zamierzonych celów politycznych i militarnych. Problemem wciąż pozostają zbyt mozolne postępy na froncie.

„Plan blitzkriegu się załamał. Michael Kofman, amerykański analityk wojskowy, który niedawno był na linii frontu, powiedział dziennikowi „The New York Times”, że co prawda kontrofensywa nie zawiodła, ale będzie się ciągnąć jeszcze przez kilka miesięcy, do jesieni. W jego opinii strona ukraińska w jej toku została zmuszona do zmiany taktyki. Pierwsze uderzenia przyniosły niewielkie zyski terytorialne, za to straty – zarówno w sprzęcie, jak i w ludziach – były nieakceptowalnie duże”.