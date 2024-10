Jarosław Kaczyński dla „Sieci”: III RP właśnie upadła

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości w specjalnym wywiadzie dla tygodnika „Sieci” punktuje, jak Donald Tusk doprowadza do upadku Polskę i zapowiada: „Gdy wrócimy do władzy, wprowadzimy duże zmiany w państwie”.

III RP właśnie upadła

Tegoroczna powódź w brutalny sposób pokazała niekompetencje obecnego obozu władzy. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi („III RP właśnie upadła”) jasno wskazuje, że pomoc dla powodzian, którą zaproponował rząd Koalicji 13 grudnia, nie jest wystarczająca. I przypomina, że przeciwieństwem były błyskawicznie uruchomione w czasie pandemii przez rząd PIS tarcze finansowe. Wskazuje też, jakie wsparcie powinno trafić do poszkodowanych według projektów pomocy zgłoszonych przez PiS.

Proponujemy środki na pełne zrekompensowanie strat, na wzór wspomnianych już tarcz. Potrafiliśmy to robić mimo ciężkich kryzysów, pandemii, wojny, inflacji. Pomagaliśmy społeczeństwu, a na końcu zostawiliśmy państwo z niższym zadłużeniem, niż zastaliśmy, z rozpędzonymi inwestycjami, z solidnymi programami społecznymi. Całe te osiem lat zostały w pewien sposób zakłamane przez ich propagandę, ale to nie zmienia istoty: był to bardzo dobry okres dla Polski i Polaków. Obywatele mieli poczucie, że wszystko idzie do przodu, rozwija się i stale pojawiają się nowe perspektywy. Dzisiaj jest kompletnie na odwrót. Dlatego obiektywna ocena naszych rządów musi być bardzo wysoka – wskazuje Kaczyński.

Działania, jakich dopuszcza się obecna władza doprowadzają do ruiny państwo i działające w nim instytucje. Co dalej?

Gdy zmieni się władza, a głęboko wierzę, że tak się stanie, trzeba będzie stworzyć system, który nie będzie tak łatwy do podważenia. Konstytucja uchwalona w 1997 r. upadła i potrzebne jest uchwalenie nowej ustawy zasadniczej przez nowy parlament, o ile będzie w nim większość demokratyczno-niepodległościowa. Dziś jest pustka, a obecna konstytucja po prostu zawiodła, okazała się tak słaba, tak pozbawiona realnych konstrukcji zabezpieczających, że w to miejsce musi wejść coś nowego – podsumowuje prezes PiS.

„Dziś nie poparłabym rządu Tuska”

W ostatnich dniach media obiegły nagrania z sali sejmowej, gdzie Paulina Matysiak wraz z posłami opozycji skanduje „CPK”. Dzięki zerwaniu kworum posłanka nie została także usunięta z komisji infrastruktury. Dzisiaj zawieszona w prawach członka partii Razem oraz w prawach członka klubu parlamentarnego Lewicy Paulina Matysiak w rozmowie z Dorotą Łosiewicz („Dziś nie poparłabym rządu Tuska”) jasno deklaruje swój dystans do kolacji 13 grudnia:

Jestem przekonana, że wiele osób nie poparłoby tego rządu, gdyby w swoim exposé Donald Tusk powiedział, co konkretnie zamierza ten gabinet np. w sprawie przejęcia mediów czy luźnego podejścia do prawa i praworządności polegającego na tym, że „stosuję prawo tak, jak mi wygodnie, np. wycofam kontrasygnatę”. Wątpliwości dotyczą także sytuacji w strategicznych spółkach i podmiotach, i mam tu na myśli wielkie zwolnienia w PKP Cargo czy nieprzestrzeganie prawa w Poczcie Polskiej.

Zapytana o to, czy żałuje powołania Stowarzyszenia „Tak dla Rozwoju”, Matysiak odpowiada:

– Nie żałuję. Stowarzyszenie działa i będzie się rozwijać. Kilka miesięcy od mojego zawieszenia pokazało mi, jak bardzo żyjemy w mentalności plemiennej, a jak mało w propaństwowej. Wciąż słyszę, że nie należy współpracować z kimś z innej partii i koniec. Nie ma odniesienia do tematu, merytoryki, dokumentów. To mnie zdumiewa. Przecież tu chodzi o dobro Polski.

Czego może nas nauczyć tragedia Julii?

Coraz częściej słyszymy o tragediach młodych ludzi, którzy nie radzą sobie z presją otoczenia i odbierają sobie życie. Ostatnio opinią publiczną wstrząsnęła samobójcza śmierć 16-letniej Julii, która nie mogła już znieść przemocy, hejtu i poniżania, na jakie od lat była narażona ze strony swoich rówieśników. Goran Andrijanić w artykule „Czego może nas nauczyć tragedia Julii?” pyta o sposoby pomocy młodzieży, szczególnie jednostkom najbardziej wrażliwym. Dziennikarz przytacza wypowiedź dr. Szymona Grzelaka – psychologa i prezesa Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZin), powołanego do wspierania rozwoju i zapobiegania problemom dzieci i młodzieży – który podkreśla:

– Kluczowe jest to, by młody człowiek miał wokół siebie szeroką i sprawną sieć wsparcia, w której wszyscy mają swoją rolę – rodzice, dalsza rodzina, wychowawcy, rówieśnicy. Ważne jest to, by problemy były wychwytywane na wczesnym etapie. Wtedy często nie trzeba jeszcze interwencji profesjonalisty. Gdy jednak osoby z otoczenia nie umieją sobie poradzić z sytuacją, trzeba prosić profesjonalistów o pomoc i upewnić się, że została ona zaoferowana – wyjaśnia dr Grzelak.

Psycholog zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny czynnik zwiększający poczucie bezpieczeństwa młodego człowieka i chroniący go przed samobójstwem – duchowość.

– Z wyników badań, które prowadzimy, w tym badań opublikowanych w naszym najnowszym raporcie „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie”, wyraźnie widać, że dla ponad 70 proc. polskiej młodzieży ważnym czynnikiem chroniącym przed złą kondycją psychiczną jest religia i odniesienie do Boga.

