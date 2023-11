Znamy wielkość polskiego eksportu spożywczego

Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wzrosła o 10,8 proc. r/r do 38,7 mld euro (178 mld zł) - wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Import produktów rolno-spożywczych wyniósł 24,5 mld euro (113 mld zł) i był o 5,4 proc. wyższy r/r, nastąpił wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego w tym okresie o 21,7 proc. r/r do 14,2 mld euro (56 mld zł).

„Na rynku UE w okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. sprzedano towary o wartości 28,4 mld euro (130 mld zł) - wzrost wartości o 9 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2022 r. Udział rynku Unii Europejskiej w polskim eksporcie wyniósł 73 proc. Do krajów UE wywożono głównie: wyroby tytoniowe, mięso drobiowe, produkty mleczne, pieczywo i wyroby piekarnicze, mięso wołowe, karmę dla zwierząt, a także wyroby czekoladowe” - czytamy w raporcie.

Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (9,9 mld euro, wzrost o 14 proc.), Niderlandów (2,4 mld euro, wzrost o 1 proc.), Francji (2,3 mld euro, wzrost o 8 proc.), Włoch (1,9 mld euro, wzrost o 10 proc.) i Czech (1,8 mld euro, wzrost o 13 proc.). Do krajów pozaunijnych (tzw. krajów trzecich) wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld euro (47 mld zł) - wzrost wartości eksportu o 15 proc.

Udział krajów zlokalizowanych poza Unią Europejską w strukturze geograficznej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniósł 27 proc.

„Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: pszenicę, produkty mleczne, mięso drobiowe, pieczywo i wyroby piekarnicze, czekoladę i wyroby czekoladowe oraz wyroby tytoniowe. Największymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych w krajach trzecich, podobnie jak w latach poprzednich, były przede wszystkim: Wielka Brytania (przychody na poziomie 3,1 mld euro, wzrost o 16 proc.), Ukraina (782 mln euro, wzrost o 12 proc.), Stany Zjednoczone (623 mln euro, wzrost o 11 proc.) oraz Arabia Saudyjska (357 mln euro, spadek o 8 proc.), a w dalszej kolejności: Nigeria (344 mln euro, 2,5-krotny wzrost), Turcja (284 mln euro, 2,3-krotny wzrost) i Izrael (260 mln euro, spadek o 11 proc.)” – napisano w raporcie.

Wzrost wartości polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. był stymulowany nadal wysokimi cenami transakcyjnymi na rynku unijnym i światowym. Do wzrostu eksportu w 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, przyczyniały się również działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego w kierunku doskonalenia jakości eksportowanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu.

„W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były o 4 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 7,4 mld euro, stanowiąc 19 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości eksportu mięsa przetworów mięsnych i żywca miały: mięso drobiowe (41 proc. - 3,1 mld euro), przetwory mięsne (25 proc. - 1,9 mld euro), mięso wołowe (22 proc. - 1,7 mld euro) oraz mięso wieprzowe (8 proc. - 620 mln euro)” – podano w informacji.

Drugą pod względem wartości pozycję z 15 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory zbożowe, których łączna sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r., wzrosła o 20 proc., do 5,7 mld euro. Z Polski od stycznia do września 2023 r. wyeksportowano 10 mln ton ziarna zbóż za 2,7 mld euro, podano także.

Wzrosła również wartość eksportu: tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 28 proc., do 4,1 mld euro), cukru i wyrobów cukierniczych (o 21 proc., do 2,8 mld euro), ryb i przetworów (o 10 proc., do 2,1 mld euro), a także warzyw i przetworów (o 17 proc., do 1,9 mld euro) oraz owoców łącznie z przetworami (o 2 proc. do 1,4 mld euro). Większa była również wartość wywozu nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych - o 7 proc. (1,2 mld euro), kawy, herbaty i kakao - o 5 proc. (0,8 mld euro), soków owocowych i warzywnych - o 2 proc. (0,6 mld euro).

„Obniżeniu uległa wartość eksportu produktów mlecznych - o 7 proc. (2,6 mld euro) oraz alkoholi - o 8 proc. (0,6 mld euro)” - napisał KOWR.

Czytaj także: Kolejny miesiąc z rekordowo niskim bezrobociem

ISBnews