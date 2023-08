Tauron przypomina: Włącz ostrożność i patrz w górę!

Lato to czas intensywnych prac szczególnie w branży rolnej i budowalnej

Za wiele awarii i uszkodzeń sieci odpowiedzialność ponoszą nieprawidłowo prowadzone prace. TAURON przypomina – włącz ostrożność! Uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowane nieuwagą lub brakiem ostrożności pracowników, mogą być przyczyną pożarów, porażeń, a nawet śmierci.

Skutkami uszkodzeń linii energetycznych podczas prac budowalnych lub rolnych są pożary, porażenia prądem, najczęściej kończące się poparzeniami, uszkodzeniami ciała, a nawet śmiercią. Zdarzenia takie dotyczą codziennych sytuacji - remontów dachów, prac na wysokościach przy elewacjach lub zetknięcia z liniami energetycznymi maszyn rolniczych lub aut o dużych gabarytach. TAURON przypomina, jak zachować bezpieczeństwo podczas prac w pobliżu sieci energetycznej.

Kampania „Bezpieczniki TAURONA” prowadzona jest od lat, a edukacyjny przekaz kierujemy do bardzo szerokiego grona adresatów. Zaczynamy od dzieci i młodzieży bawiących się w pobliżu obiektów energetycznych, poprzez zwolenników aktywnego spędzania wolnego czasu, jak na przykład wędkarzy czy lotniarzy, na pracownikach branży budowalnej i rolnikach kończąc. Prace rolne w lecie powodują uszkodzenia sieci, a w konsekwencji groźne wypadki, w których poszkodowani bywają ludzie i zwierzęta – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Zanim maszyna wyjedzie w teren

Nowoczesne maszyny rolnicze mają coraz większe gabaryty, dlatego istotna jest znajomość ich maksymalnej wysokości i zasięgu. Koniecznie zanim maszyna wyjedzie w teren, przez który przebiegają linie energetyczne, należy upewnić się, że jej maksymalna wysokość nie powoduje zagrożenia dla operatora sprzętu.

Jeśli w zasięgu maszyny znajdują się linie energetyczne, należy ocenić wysokość zawieszenia przewodów i możliwość bezpiecznego przejazdu pod nimi. Wszelkie wzniesienia terenu mogą zmniejszać tę odległość. Bezpiecznie pod przewodami mogą przemieszczać się maszyny z osłoną dla obsługi o wysokości do 4,2 m. Nowoczesny sprzęt bywa jednak wyższy, a wiele maszyn jest wyposażonych w radia i systemy łączności z antenami wystającymi z kabiny, które mogą zawadzić o przewód lub nadmiernie się do niego zbliżyć, co również może skutkować porażeniem.

Patrz w górę!

Trzeba też pamiętać, że zwis przewodów elektroenergetycznych rośnie pod wpływem wysokiej temperatury.

Przypominamy wszystkim rolnikom i budowlańcom: patrz w górę, nie tylko przed siebie. Operatorzy koparek, ładowarek, żurawi, wywrotek, a także maszyn rolniczych powinni zachować szczególną ostrożność podczas prac w pobliżu linii elektroenergetycznych – przypomina rzecznik prasowy TAURON Dystrybucji.

Do śmiertelnych wypadków dochodzi najczęściej w wyniku zetknięcia elementów maszyn z liniami wysokiego i średniego napięcia. Dlatego tak ważne jest, aby nie sytuować stanowisk pracy, składowisk materiałów, a także maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w bliskiej odległości od nich.

Prawidłowe zaplanowanie prac zapewni bezpieczeństwo bezpośrednio na każdym stanowisku pracy i będzie uzupełnieniem działań prowadzonych przez spółkę.

Wszystkie linie TAURONA są projektowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Parametry pracy sieci są na bieżąco monitorowane przez służby serwisowe, tak by zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej.

Prowadzimy działania, które zapewniają odpowiednią wysokość zawieszenia przewodów w różnych temperaturach. Stosujemy przewody o większej wytrzymałości na rozciąganie, wykonujemy też regulacje zwisów przewodów – tłumaczy Bartłomiej Mruk z Biura Utrzymania Sieci. - Na bieżąco monitorujemy temperaturę przewodów i warunki pogodowe. Szczególne zastosowanie odgrywa tutaj System DOL, czyli stacji pogodowych zainstalowanych na wybranych słupach linii napowietrznych wysokiego napięcia. Każdego roku wykonujemy także oględziny linii energetycznych napowietrznych średniego i wysokiego napięcia w technologii oblotów helikopterami - dodaje Bartłomiej Mruk.

Każdego, kto zauważy niepokojące obniżenie przewodów, prosimy o niezwłocznie przekazanie takiej informacji do Pogotowia Energetycznego na numer 991.

Tauron/KG