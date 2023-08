Niemcy dostarczą ten sprzęt wojskowy Ukrainie

W ramach wsparcia Ukrainy w walce z rosyjską inwazją, niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall zamierza do końca roku dostarczyć zaatakowanemu krajowi nieznaną na razie liczbę dronów rozpoznawczych. Mogą one posłużyć m.in. do podsłuchiwania – poinformowała dpa.

Po amunicji, czołgach, obronie przeciwlotniczej i pojazdach wojskowych, koncern zbrojeniowy Rheinmetall potwierdził dostarczenie Ukrainie dronów. Odpowiednie zamówienie zostało już złożone – potwierdził w niedzielę rzecznik firmy Rheinmetall w Duesseldorfie.

Na Ukrainę trafią drony rozpoznawcze Luna NG, które nie będą uzbrojone. Są one w stanie pokonywać kilkaset kilometrów, przechwytując lub blokując komunikację wroga. Dostawa nastąpi do końca roku, nie podano jednak wielkości zamówienia.

Zamówienie pochodzi od rządu niemieckiego. Niedawno Rheinmetall zakupił 50 czołgów Leopard 1 od belgijskiej firmy OIP Land Systems, które mają zostać wyremontowane w zakładach koncernu w Duesseldorfie. Docelowo ok. 30 czołgów zostanie dostarczonych na front na Ukrainie.

„Rheinmetall chce również podpisać kontrakt bezpośrednio z Kijowem na budowę fabryki czołgów na Ukrainie” – podała dpa.

PAP/kp