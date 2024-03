Niemcy otworzą na Ukrainie fabryki broni

Niemiecka firma Rheinmetall otworzy na Ukrainie co najmniej cztery fabryki uzbrojenia: amunicji artyleryjskiej, prochu, pojazdów wojskowych i broni przeciwlotniczej - ogłosił dyrektor generalny spółki Armin Papperger.

Wojna na Ukrainie spowodowała hossę w europejskim przemyśle zbrojeniowym. Poprawiła też zyski Rheinmetallu. Wczoraj notowania spółki na giełdzie we Frankfurcie zyskały 5 proc.

Ukraina jest odtąd naszym ważnym partnerem, widzimy tam potencjał na poziomie od 2 do 3 mld euro (obrotów) rocznie - ocenił Papperger, przedstawiając wyniki koncernu za ubiegły rok.

Wozy bojowe, a może i czołgi

Spółka czeka na pierwsze zamówienia pojazdów wojskowych, w tym bojowych wozów piechoty, które początkowo będą produkowane poza Ukrainą, ale potem - jak tego zazwyczaj oczekują klienci - będą powstawać w jednej lub kilku fabrykach na ukraińskim terytorium.

AFP podaje, że jeśli zostanie to zaaprobowane przez rząd w Berlinie, to Rheinmetall dostarczy Ukrainie także nowe czołgi bojowe. Na razie firma prowadzi wspólnie ze stroną ukraińską firmę remontującą pojazdy wojskowe.

Hossa w Rheinmetallu

Rheinmetall, największy niemiecki producent broni, przekazał w połowie lutego, że z ukraińskim partnerem zawarł umowę na produkcję amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Tygodnik „Spiegel” poinformował wtedy, że powstały plany „budowy nowych fabryk” koncernu na Ukrainie.

Ponadto nowe zakłady w Unterluess w Dolnej Saksonii, które powinny być gotowe w przyszłym roku, mają początkowo wytwarzać 50 tys. pocisków artyleryjskich, ale w 2026 roku produkcja ma zostać zwiększona do 100 tys., a docelowo do 200 tys. sztuk rocznie. Pociski mają być przeznaczone m. in. dla używanych przez wojska ukraińskie haubic samobieżnych.

Na początku lutego Rheinmetall zapowiedział, że zamierza sprzedać Ukrainie w bieżącym roku dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich 155 mm, dziesiątki bojowych wozów piechoty Marder, 25 czołgów Leopard 1A5 oraz nieokreśloną liczbę systemów obrony przeciwlotniczej Skynex.

Wojna na Ukrainie spowodowała hossę w europejskim przemyśle zbrojeniowym, co doprowadziło do poprawy zysków Rheinmetallu.

Gdy Papperger zaprezentował w czwartek wyniki firmy za rok 2023 i przedstawił plany zbudowania fabryk na Ukrainie, notowania spółki na giełdzie we Frankfurcie zyskały 5 proc.

Bundestag: Ukraińcy nie dostaną pocisków Taurus

Tymczasem Bundestag zdecydowaną większością głosów sprzeciwił się w czwartek dostawom pocisków Taurus na Ukrainę.

