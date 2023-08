Prezes PFR tłumaczy się z pozwu przeciwko NIK

Mam wrażenie, że prezes Banaś gra terminami publikacji raportów NIK - powiedział PAP prezes PFR Paweł Borys, komentując złożenie pozwu przez PFR przeciwko prezesowi NIK. Borys stwierdził, że Marian Banaś udzielił publicznych wypowiedzi, które naruszały dobre imię PFR i nie wynikały z kontroli NIK.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys skomentował dla PAP złożenie przez PFR pozwu w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko prezesowi Najwyższej Izby Kontroli (NIK) Marianowi Banasiowi, o czym poinformował w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.

Prezes Banaś udzielił kilku publicznych wypowiedzi w Sejmie i mediach, które naruszały nasze dobre imię i nie wynikały z (…) kontroli NIK” - podkreślił Borys. Zaznaczył, że prezes NIK nie publikuje raportów, mimo, że „kontrole już się zakończyły”.

Nie pozostawił nam innego wyjścia, jak taki pozew złożyć. Dwukrotnie wcześniej kierowałem pisma do prezesa Banasia, prosząc o zaprzestanie takich stwierdzeń, ich zdementowanie; to się niestety nie stało - zaznaczył Borys. Dodał, że jeżeli jego wypowiedzi byłyby prawdziwe, to znaczy, że złamał tajemnicę kontroli, bo do momentu publikacji nie może przedstawiać wyników kontroli, więc w jednym i drugim scenariuszu prawo zostało złamane: albo prezes Marian Banaś przedstawił faktyczne wyniki kontroli przed publikacją raportów - co jest zabronione, bo jest związany tajemnicą kontroli ustawowo - albo powiedział nieprawdę, co faktycznie ma miejsce, a nie publikuje raportów.