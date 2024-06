Sto tysięcy przeciwko podwyżkom

Mamy już przeszło 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przeciwko podwyżkom cen prądu i gazu - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie tygodnie prowadziło akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, którego celem jest utrzymanie cen gazu i energii na obecnym poziomie.

»»O akcji zbierania podpisów czytaj tutaj: Czy uda się powstrzymać drastyczne podwyżki?

Lider ugrupowania Jarosław Kaczyński podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami Chełma poinformował o zakończeniu akcji.

Dodał, że projekt ustawy, pod którym zbierano podpisy, „ma przywrócić tarcze, ma przywrócić mechanizm, na który nas jakoś było stać, a ich nie stać”.

Jak my wrócimy do władzy, to nie będziemy potrzebowali dużo czasu - ja nie będę tutaj mówił o 100 dniach, ani o 400 - żeby rzeczy powróciły do właściwego stanu. A to, co nam się nie udało tym razem, podczas tych ośmiu lat, np. reforma sądownictwa zostanie przeprowadzona, niezależnie od tego, kto i jak będzie kręcił nosem w Brukseli - obiecał polityk.