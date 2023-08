PiS chce odpornej gospodarki - odwrotnie niż PO!

Dzięki polityce, którą prowadzi rząd Zjednoczonej Prawicy państwo kontroluje zdecydowaną większość sektora bankowego w Polsce. To stwarza gwarancje, iż nasza gospodarka będzie odporna na jakiekolwiek kryzysy czy jakieś większe zawahania - podkreślił rzecznik PiS Rafał Bochenek.

We wtorek rano odbyła się konferencja prasowa z udziałem rzecznika PiS Rafała Bochenka i rzecznika rządu Piotra Müllera dotycząca pierwszego pytania w zaplanowanym na 15 października referendum.

„W ramach naszej akcji +4xNie+ chcielibyśmy w dalszym ciągu odnieść się do pierwszego pytania, jakie chcemy postawić w zbliżającym się referendum, które będzie dotyczyło spraw strategicznych i ważnych z punktu widzenia milionów obywateli jak również w ogóle bezpieczeństwa państwa” - powiedział Rafał Bochenek.

CZYTAJ TEŻ:

PiS: „chcemy by Orlen pozostał dumą wszystkich Polaków”

96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache trafi do Polski!

„Pierwsze pytanie dotyczy wyprzedaży majątku państwowego na rzecz podmiotów zagranicznych. Jest to bardzo ważne pytanie. Biorąc pod uwagę to co działo się na przestrzeni ostatnich wielu lat i tej polityki, która była prowadzona przez wiele rządów, również w latach 90. To jest pytanie zasadne z uwagi na to, iż dzisiaj wiele partii to potomkowie ugrupowań politycznych, które wówczas prowadziły grabieżczą politykę. Również w czasach rządów Platformy Obywatelskiej zostało wyprzedanych prawie tysiąc spółek i firm za kwotę prawie 60 miliardów złotych” - zaznaczył rzecznik PiS.

Jak podkreślił, rząd PiS i Zjednoczonej Prawicy prowadzi zgoła odmienną politykę. „Politykę, która zmierza do wzmacniania sektora państwowego w gospodarce, również w zakresie bankowości” - zauważył Bochenek.

„Dzięki polityce, którą prowadzi rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku państwo kontroluje zdecydowaną większość sektora bankowego w Polsce. To stwarza gwarancje, iż nasza gospodarka będzie odporna na jakiekolwiek kryzysy, czy jakieś większe zawahania, jeżeli chodzi o rynki finansowe” - dodał.

PAP/ as/