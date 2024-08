PiS po decyzji PKW: „idziemy do sądu”!

Będziemy się odwoływać od decyzji PKW, która odrzuciła nasze sprawozdanie finansowe; będziemy składać skargę do Sądu Najwyższego - poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w czwartek sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku i zarzuciła nieprawidłowości w finansowaniu kampanii przez PiS na kwotę 3,6 miliona złotych. Dotacja PiS będzie pomniejszona o 10 mln zł; partia może też zostać pozbawiona subwencji na 3 lata.

„Będziemy się odwoływać od tej decyzji, będziemy składać skargę do Sądu Najwyższego” - oświadczył Błaszczak w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie.

Według niego, Państwowa Komisja Wyborcza zmieniła w czwartek nazwę na „partyjną komisję wyborczą”.

„Zmienia się ustój naszego kraju, gwarancje ustawowe dla opozycji zostały złamane” - ocenił szef klubu PiS. „Kłamstwo ma krótkie nogi. To, co dziś spotkało Prawo i Sprawiedliwość pewnie w przyszłości spotka reżim Donalda Tuska, on wiecznie rządził nie będzie” - powiedział Błaszczak.