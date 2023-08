Blisko 17 tysięcy osób wzięło udział w trzeciej edycji projektu „Plaża PGE – Poznaj Moc Bałtyckiego Wiatru”

Blisko 17 tysięcy mieszkańców i turystów, wypoczywających nad polskim morzem odwiedziło strefy edukacyjne PGE w Ustce, Łebie i Sasinie

W ramach projektu „PLAŻA PGE - POZNAJ MOC BAŁTYCKIEGO WIATRU” przez 36 dni dzięki dedykowanym atrakcjom można było poznać ciekawostki o morskich farmach wiatrowych i odnawialnych źródłach energii.

Morskie farmy wiatrowe to strategiczny projekt gospodarczy, który już za kilka lat odmieni oblicze polskiej energetyki. Jako lider branży offshore prowadzimy zaawansowane prace nad uruchomieniem pierwszej w Polsce Farmy Wiatrowej Baltica, dzięki której do 2030 roku będziemy dostarczać czystą energię do 4 milionów gospodarstw domowych. O tym, jakie znaczenie ma on dla polskiej gospodarki po raz kolejny świadczy liczba osób, które skorzystały ze stref edukacyjnych PGE w Ustce, Łebie i Sasinie. Pomimo trudnych warunków pogodowych, tegoroczną, trzecią już edycję projektu „Plaża PGE – Poznaj Moc Bałtyckiego Wiatru” odwiedziło blisko 17 tysięcy osób - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach projektu „Plaża PGE – Poznaj Moc Bałtyckiego Wiatru” od 7 lipca do 15 sierpnia na odwiedzających Plaże PGE w Ustce, Łebie i Sasinie czekało kilka stref tematycznych, w tym m.in. strefa interaktywnej edukacji, strefa wiedzy, strefa edukacyjno-warsztatowa czy strefa sportowa, w których zarówno mieszkańcy, jak i turyści w każdym wieku mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii i morskich farm wiatrowych.

W weekendy na odwiedzających czekały dodatkowe atrakcje, jak quizy czy warsztaty przyrodnicze. W quizie o ochronie przyrody i zwierząt oraz w warsztatach rozpoznawania śladów zwierząt, z Nadleśnictwem Choczewo, wzięło udział ok. 150 osób. Ponad 190 uczestników skorzystało natomiast z warsztatów wypalania w drewnie z przedstawicielami Nadleśnictwa z Lęborka. Podczas czterech pokazów Ratownictwa Wodnego WOPR oraz jednego pokazu OSP Choczewo można było zdobyć wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Natomiast na dwóch spotkaniach w Łebie i Sasinie, z przedstawicielem Urzędu Morskiego w Gdyni można było posłuchać prelekcji „Kodeks Plażowicza”, która dotyczyła ochrony wydm i wybrzeża.

Weekendy zapewniały również moc atrakcji sportowych. Wielofunkcyjne boisko umożliwiało grę w siatkówkę plażową, piłkę nożną i przeciąganie liny. Dodatkowo odbywały się spotkania ze sportowcami wspieranymi przez PGE, w tym z przedstawicielami Kadry Narodowej w windsurfingu Michałem Polakiem i Radosławem Furmańskim, z Izabelą Satrjan zawodniczką Kadry Narodowej w kite oraz Zofią Korsak i Oliwią Laskowską z PGE Sailing Team Poland w klasie 470.

Dostępny na Plaży PGE sprzęt sportowy „Wioślarz” zmobilizował 16 850 uczestników do wysiłku, w efekcie którego „przepłynięto” łącznie 1296 km, co daje wynik ponad 50-krotnego dopłynięcia do najbliższej turbiny wiatrowej PGE, która powstanie na Bałtyku i będzie oddalona 25 km od brzegu. Odwiedzający strefę PGE mogli wysyłać również nadmorskie pocztówki. Łącznie z trzech lokalizacji tradycyjne widokówki z pozdrowieniami wysłało tysiąc osób.

Projekt „Plaża PGE – Poznaj Moc Bałtyckiego Wiatru” został zorganizowany po raz trzeci przez Fundację PGE w ramach działań edukacyjnych, związanych z realizacją programu Offshore przez Grupę PGE na Morzu Bałtyckim.

Grupa PGE to największe krajowe przedsiębiorstwo energetyczne i lider produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce. PGE realizuje największy krajowy program budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W ramach programu Offshore, obecnie PGE realizuje inwestycje na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok. 3,4 GW: Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy ok. 2,5 GW oraz Baltica 1 o łącznej mocy ok. 0,9 GW. Pierwszy prąd z Bałtyku od PGE popłynie w 2027 roku.

Celem strategicznym Grupy PGE w obszarze morskiej energetyki jest zbudowanie co najmniej 6,5 GW mocy do 2040 roku. Pozwoli to na pokrycie zapotrzebowania na energię dla 10 mln gospodarstw domowych w kraju.

Dodatkowo, Ministerstwo Infrastruktury przyznało PGE ostateczne decyzje dotyczące pięciu pozwoleń, które umożliwią wybudowanie w przyszłości kolejnych elektrowni wiatrowych na morzu. Łączna potencjalna moc farm wiatrowych planowanych do budowy na nowych obszarach wynosi ok. 3,9 GW.

PGE/KG