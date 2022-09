Moc wiatru niesie bezpieczeństwo energetyczne

Choć okres wakacyjny kojarzy nam się raczej z wypoczynkiem PGE Polska Grupa Energetyczna w tym czasie bynajmniej nie próżnowała. Nowe umowy i organizacja specjalnych wydarzeń dla mieszkańców nadmorskich miejscowości i turystów to działania podejmowane przez Grupę PGE, których finalnym celem ma być okiełznanie mocy wiatru… i zaprzęgnięcie go do pracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski

Morskie Farmy Wiatrowe mogą odmienić oblicze polskiej energetyki, dlatego nie powinno być zaskoczeniem, iż takie projekty są strategicznymi dla PGE. A jeśli dana inicjatywa jest istotna to warto nad nią współpracować z najlepszymi.

Nic dziwnego więc, że Morska Farma Wiatrowa Baltica realizowana jest wspólnie przez PGE i duńską spółkę Ørsted. Teraz oba podmioty wybrały wykonawcę projektu budowlanego Baltici (etapu Baltica 2 i 3) - będzie to kooperacja między polską spółką duńskiej grupy doradczo-inżynieryjno-projektowej Ramboll i polskiego biura projektowego Projmors. Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę także będzie leżało w kompetencjach spółek.

Entuzjastą projektu jest sam Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, który mówi: Rozpoczynamy współpracę z wykonawcą, który ma bogate doświadczenie z zakresu morskiej energetyki wiatrowej i procesu pozyskiwania pozwoleń. Harmonogram prac zakłada uruchomienie pierwszego etapu projektu Baltica 3 w 2026 roku. Ma on dysponować mocą 1045,5 MW. Z kolei Baltica 2 dysponująca mocą aż 1498 MW oddana ma zostać rok później - w 2027. Oba etapy MFW Baltica posiadają już wydane decyzje lokalizacyjne oraz środowiskowe dla części morskiej, ale też - umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem jak również prawo do kontraktu różnicowego. A jeszcze w bieżącym, 2022 roku, partnerzy spodziewają się otrzymania kolejnych decyzji dla części przesyłowej na lądzie, mają również rozpocząć prace nad pozyskaniem pozwolenia na budowę - to ostatnie jest kluczowe dla ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Jednak morskich farm wiatrowych nie wystarczy tylko zbudować – należy też przekonać do nich społeczność. Jak jednak robić to zarazem skutecznie i w przyjemnej formule?

Grupa PGE znalazła rozwiązanie także dla tej kwestii i jest nią inicjatywa „Plaża PGE - Poznaj Moc Bałtyckiego Wiatru”, organizowane przez Fundację PGE. To strefy edukacyjne przygotowane tak dla mieszkańców nadmorskich miejscowości, jak i odwiedzających je turystów. Od 8 lipca do 16 sierpnia na plażach w Ustce, Łebie i Sasinie w strefach tych można było poszerzyć wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii i morskich farm wiatrowych. Odwiedzający mogli skorzystać z kilku stref tematycznych, na przykład strefy interaktywnej edukacji, strefy wiedzy lub strefy edukacyjno-warsztatowej czy sportowej. Jak wskazuje prezes Wojciech Dąbrowski: II edycja naszego projektu edukacyjnego spotkała się z jeszcze liczniejszym odbiorem niż w zeszłym roku. Z edukacyjnych stref PGE skorzystało ponad 18 tys. osób, co pokazuje, że z każdym rokiem morskie farmy wiatrowe budzą coraz większe zainteresowanie. To ważne, żeby jak najwięcej osób miało możliwość dowiedzenia się o morskiej energetyce wiatrowej, która już niedługo zmieni oblicze polskiej energetyki i zapewni nam niezależność energetyczną.

Budowa infrastruktury i poszerzanie wiedzy na temat energetyki to dwa istotne filary przemiany energetycznej, w które zaangażowana jest PGE.

Arkady Saulski