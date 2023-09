Błaszczak: życzymy sobie sąsiadować z wolną Ukrainą

Wspieramy Ukrainę, dlatego, że dla nas wolna Ukraina oznacza wolną Polskę. Życzymy sobie, żeby sąsiadować z wolną, niepodległą Ukrainą, a nie z częścią Rosji - mówił we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak, otwierając konferencję pt. „Globalna Wojna Informacyjna” w Kielcach

Mariusz Błaszczak bierze udział w 31. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Podczas otwarcia konferencji pt. „Globalna Wojna Informacyjna” w ramach cyklu Niepodległość Informacji, powiedział, że „wspieramy Ukrainę, dlatego, że dla nas wolna Ukraina oznacza wolną Polskę”. „Jesteśmy sąsiadami, życzymy sobie, żeby sąsiadować z wolną, niepodległą Ukrainą, a nie z częścią Rosji” - dodał szef MON.

Minister odnosząc się do kwestii wojny informacyjnej, nawiązał do ataku hybrydowego prowadzonego z terytorium Białorusi na polską granicę.

Dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że ten atak poprzedzał atak Rosji na Ukrainę. W moim przekonaniu chodziło o to, aby zdestabilizować Polskę, aby Polska nie mogła wspierać Ukrainy – zauważył szef MON. Jaki był odbiór tego w mediach, niewątpliwie pod znaczącym wpływem Rosji? Otóż taki, że nie szanujemy uchodźców. Powiedzieli, że ci ludzie zaproszeni na Białoruś, to byli uchodźcy. Nie, to byli migranci, to byli ludzie oszukani, byli ofiarami tego procederu, który został zaprojektowany na Kremlu w Moskwie – podkreślił.

Minister dodał, że był to kolejny argument dla wzmacniania Wojska Polskiego oraz umocnieniu polskiej granicy. „My już sąsiadowaliśmy z częścią Rosji i to było naprawdę bardzo złe. To był czas komunizmu, który zatrzymał rozwój naszego kraju” - zaznaczył. „Dlatego wspieramy Ukrainę, bo chcemy sąsiadować z wolną Ukrainą, to oczywiście wiedzą władcy Kremla. Postanowili odbudować swoje imperium” - mówił Błaszczak.

Nasze doświadczenia historyczne są takie: nieważne czy imperium rosyjskiej było białe, carskie czy czerwone komunistyczne, czy teraz jest putinowskie, zawsze dopuszcza się zbrodni, czego doświadczyli Ukraińcy w Irpieniu, Buczy. Zawsze jest groźne dla narodów, które żyją w sąsiedztwie - podkreślił szef MON.

Il Sung, wiceminister obrony narodowej Republiki Korei Południowej podkreślił, że Korea doskonale rozumie obawy Polski wynikające z obecnej sytuacji geopolitycznej. Dodał, że świadomość zagrożeń wpłynęła na przyspieszenie współpracy zbrojeniowej pomiędzy Polską a Koreą Południową do niespotykanego dotąd poziomu. Zaznaczył, że „Korea będzie zawsze stała razem z Polską”. Dodał, że bezpieczeństwo narodowe może być zapewnione nie tylko dzięki systemom wojskowym, ale także ludziom, którzy są świadomymi odbiorcami informacji.

Agnieszka Glapiak, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwracała uwagę, że niepodległość to suwerenność, wolność i wolność słowa. „Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że w Polsce jest wolność słowa” - oświadczyła.

„Informacja jest najważniejszym elementem komunikowania się, porozumiewania, ale żeby informacja była rzetelna, musi się charakteryzować prawdziwością i wiarygodnością, opierać się na faktach i docierać do prawdziwych i sprawdzonych źródeł. Niestety żyjemy w takich czasach, że dzisiaj pogoń za sensacją, oglądalnością pozbawia często informacje tych cech, powstają fake newsy, które leżą na powierzchni, a prawdy trzeba szukać gdzieś pod spodem. Ci wszyscy, którzy tworzą fałszywe informacje, przyczyniają się do tego, że stają się sojusznikami wojny, przyczyniają się do powodowania chaosu, pobudzania strachu” – mówiła Glapiak.

Jak oceniła, wielkim zadaniem jest edukacja medialna społeczeństwa. „My wszyscy powinniśmy nauczyć się odbierać informacje, czytać media, a także nie dopuszczać do tego, by informacja fałszywa stała się narzędziem w walce” – dodała.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego organizowany jest przy współpracy MON. Partnerem strategicznym MSPO jest PGZ. 31. edycja MSPO odbywa się w dniach 5-8 września.

PAP/KG