Błaszczak: Likwidacja TVP byłaby złamaniem prawa

Mamy do czynienia z próbą grabieży łupu politycznego w postaci TVP, która jest telewizją cieszącą się dużą popularnością; likwidacja tej spółki byłaby złamaniem prawa, byłaby też sprzeczna z elementarną zasadą praworządności - ocenił w piątek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

„Słyszymy zapowiedzi +koalicji zemsty i chaosu+ dotyczące likwidacji telewizji polskiej. Jednoznacznie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że likwidacja TVP byłaby złamaniem prawa, byłaby sprzeczna z elementarną zasadą praworządności. Koalicja zemsty i chaosu mówi o ładzie medialnym. Tymczasem mamy do czynienia z próbą grabieży łupu politycznego w postaci TVP, która jest telewizją cieszącą się dużą popularnością, dużą oglądalnością” - powiedział Błaszczak na piątkowym briefingu w Warszawie.

Nawiązał do tego, że Trybunał Konstytucyjny na 16 stycznia 2024 r. wyznaczył rozprawę dotyczącą przepisów m.in. umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Trybunał wydał też w czwartek postanowienie zabezpieczające zakazujące takich działań.

Błaszczak apelował o obronę niezależności mediów, które według niego są obecnie poddawane atakom.

„Liczymy na to, że wydane wczoraj postanowienie TK będzie respektowane przez rządzących obecnie, gdyż oni tak często mówią o praworządności, tak często mówią o poszanowaniu prawa, więc wzywamy do tego, by słowa były nie tylko słowami, ale także zamieniały się w czyny. Domagamy się respektowania postanowień TK” - oświadczył Błaszczak.