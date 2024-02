„Twierdzenia Putina całkowicie niedorzeczne”

Jako „całkowicie niedorzeczne” określił w piątek brytyjski premier Rishi Sunak twierdzenia wygłaszane przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi, w tym to, jakoby inwazja na Ukrainę była spowodowana rozszerzeniem NATO.

„Rosja przeprowadziła nielegalną, niesprowokowaną inwazję na Ukrainę. Jestem dumny, że Wielka Brytania od samego początku mocno wspiera Ukrainę” - powiedział Sunak brytyjskim dziennikarzom, przypominając, że on sam był pierwszym w tym roku zagranicznym przywódcą, który odwiedził Kijów. Była to zarazem jego pierwsza tegoroczna podróż zagraniczna, a podczas niej ogłosił dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

„Nie możemy pozwolić, by tego typu zachowanie pozostało niezatrzymane. Ma to wpływ na całe nasze bezpieczeństwo. Widzieliśmy już, jaki wpływ miało to na rachunki za energię każdego z nas. Dlatego ściśle współpracujemy, nie tylko z USA, ale z sojusznikami na całym świecie, aby zapewnić Ukrainie wsparcie, którego potrzebuje tak długo, jak to konieczne, aby odeprzeć rosyjską inwazję” - podkreślił brytyjski premier.