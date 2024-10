Prezes Totalizatora Sportowego odwołany. Pokazówka?

Minister Aktywów Państwowych poinformował, że rada nadzorcza Totalizatora Sportowego odwołała ze stanowiska prezesa Rafała Krzemienia. Powodem było „niedochowanie najwyższych standardów” przy powoływaniu dyrektorów regionalnych. Krzemień stanowczo się z tym nie zgadza.

30 września portal onet.pl podał, że beneficjentami zmian w Totalizatorze Sportowym zostali lokalni działacze PO, PSL i Lewicy oraz bliscy współpracownicy czołowych parlamentarzystów koalicji rządzącej. „Spółka przeprowadziła w ostatnich miesiącach kadrową rewolucję, wyrzucając wszystkich regionalnych dyrektorów, a w ich miejsce powołując osoby z jasnymi politycznymi powiązaniami” – napisał portal.

Nepotyzm w czystej postaci

Dziś minister aktywów państwowych, Jakub Jaworowski, poinformował dziennikarzy, że – w ocenie rady nadzorczej – prawo ani wewnętrzne regulacje nie zostały naruszone. „”Nie dochowano jednak najwyższych standardów, ponieważ nie było otwartych postępowań na stanowiska dyrektorów regionalnych Totalizatora” – tłumaczy minister.

Brak kompetencji i transparentności

Szef MAP poinformował, że kiedy pojawiły się doniesienia medialne na temat zmian kadrowych w Totalizatorze, zobowiązał on zarząd do przedstawienia informacji na ten temat. Pojawiły się one na początku tego tygodnia i stały się podstawą do dymisji.

Rozpisali konkursy

Totalizator Sportowy podał, że rada nadzorcza spółki, równocześnie z odwołaniem Krzemienia, podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa. Do czasu jego rozstrzygnięcia rada powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Mariuszowi Błaszkiewiczowi, członkowi zarządu ds. finansów i inwestycji. Spółka poinformowała także, że rada nadzorcza zaleciła zarządowi Totalizatora Sportowego przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów.

Źródło: PAP

Oprac. GS

