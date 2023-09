Znamy numery list komitetów wyborczych

1 dla Bezpartyjnych Samorządowców, 2 dla Trzeciej Drogi, 3 dla Nowej Lewicy, 4 dla PiS, 5 dla Konfederacji, 6 dla Koalicji Obywatelskiej - to numery list wyborczych wylosowane w siedzibie PKW dla ogólnopolskich komitetów, które wystawią kandydatów do Sejmu we wszystkich 41 okręgach wyborczych.

Najpierw w Państwowej Komisji Wyborczej w piątek wylosowano numery dla tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych.

W losowaniu numer 1 przypadł Bezpartyjnym Samorządowcom, 2 - Trzeciej Drodze, 3 - Nowej Lewicy, 4 - Prawu i Sprawiedliwości, 5 - Konfederacji, 6 - Koalicji Obywatelskiej.

W dalszej kolejności wylosowano numery dla list pozostałych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy do Sejmu w więcej niż jednym okręgu.

Numer 7 będą miały listy Polska Jest Jedna, 8 - Polska Liberalna-Strajk Przedsiębiorców, 9 - Ruch Dobrobytu i Pokoju, 10 - Normalny Kraj.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 r.

