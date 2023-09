Kredyt obrotowy dla firm jest jednym ze sposobów, które mogą pomóc w utrzymaniu płynności finansowej. Należy jednak pamiętać, że dostępność tego rodzaju finansowania może być ograniczona. Banki często wymagają wysokiej zdolności kredytowej oraz odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jak uzyskać kredyt obrotowy dla firm?

Czym wyróżnia się kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy dla firm, nazywany popularnie „obrotówką”, to standardowy produkt oferowany przez praktycznie każdy bank. Bez względu na to, która instytucja oferuje to rozwiązanie, jego zasada działania opiera się na tej samej idei — umożliwia zdobycie środków potrzebnych do pokrycia bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności. Dzięki temu przedsiębiorstwo może poprawić swoją płynność finansową i zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z braku gotówki.

Na co można przeznaczyć kredyt obrotowy? Za pomocą środków udostępnionych w ramach kredytu obrotowego istnieje możliwość sfinansowania różnych działań, takich jak:

• Wypłata wynagrodzeń dla pracowników. W przypadku chwilowego braku wystarczających środków finansowych w firmie kredyt obrotowy może pomóc w zapewnieniu płynności gotówkowej i umożliwić terminowe wypłaty pensji.

• Kredyt obrotowy możesz wykorzystać na pokrycie różnorodnych kosztów administracyjnych, takich jak opłaty za usługi związane z księgowością, ubezpieczeniem, marketingiem itp.

• Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystane także na regulowanie płatności związanych z podatkami, składkami ZUS i innymi opłatami do Urzędu Skarbowego.

• Jeśli w Twojej firmie istnieje potrzeba zakupu lub uaktualnienia wyposażenia biurowego, takiego jak meble, sprzęt komputerowy, urządzenia biurowe itp., kredyt obrotowy może dostarczyć potrzebnych środków finansowych. Takie rozwiązanie umożliwia firmie rozwijanie i ulepszanie infrastruktury, co wpływa na efektywność i wydajność pracy.

Kredyt obrotowy dla firm możesz przeznaczyć również na inne bieżące wydatki i zakupy związane z prowadzeniem działalności. Na przykład na zakup surowców, materiałów, opłatę za energię elektryczną, wynajem lokalu, płatności za usługi zewnętrzne itp. Przeznaczenie środków zależy od indywidualnych potrzeb i priorytetów firmy.

Jak uzyskać kredyt obrotowy dla firm?

Zanim przystąpisz do wypełniania wniosku i kompletowania dokumentów, określ swoje potrzeby finansowe. To kluczowy etap każdego zobowiązania. Zidentyfikuj, na co dokładnie potrzebujesz kredytu obrotowego. Ustal plan, jak zamierzasz go wykorzystać, oraz kwotę, którą chciałbyś otrzymać jako kredyt obrotowy dla firmy.

Następnie dokonaj analizy różnych ofert dostępnych na rynku. Może Ci w tym pomóc pośrednik kredytowy. Ekspert w pierwszej kolejności przeprowadzi z Tobą wywiad i na podstawie odpowiedzi dobierze najkorzystniejszą ofertę kredytową. Dzięki temu możesz mieć pewność, że dany kredyt obrotowy faktycznie pomoże utrzymać płynność finansową firmy, a nie obciąży jej budżet.

Kolejno zbierz niezbędne dokumenty finansowe i prawne dotyczące Twojej firmy. Wymagane dokumenty mogą obejmować zezwolenia, statuty, umowy, ostatnie sprawozdania finansowe, raporty o dochodach i stratach, bilans, dane dotyczące zatrudnienia i inne dokumenty, które mogą być wymagane przez instytucję finansową. Ostatnim krokiem jest złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku. Teraz tylko musisz poczekać na decyzję banku.