Polacy chcą strzec granic! Wiele zgłoszeń!

W ubiegłym roku o przyjęcie do Straży Granicznej ubiegało się 4,9 tys. osób. Dla porównania rok wcześniej było prawie 4,4 tys. podań, a w 2021 roku prawie 4,1 tys. - przekazała rzeczniczka Straży Granicznej kpt. Anna Michalska. Dodała, że tak dużego zainteresowania służbą nie było od dawna.

Michalska poinformowała, że w ubiegłym roku do służby w SG zostało przyjętych prawie 1,1 tys. osób. Wcześniej - w 2022 r. było to - 869 osób, w 2021 - 767 osób, a w 2020 r. - 426 osób. Dodała, że w tym roku formacja planuje przyjąć jeszcze więcej, bo 1,2 tys. osób. Zaplanowano cztery terminy na przyjęcie nowych osób do służby. Pierwszy w styczniu, a kolejne to maj, wrzesień i początek grudnia. Nabór do służby trwa cały czas.

Kto może wstąpić?

SG przypomina, że służbę w tej formacji może pełnić osoba niekarana, posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Wysyłany jest on również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Następnie rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

Od początku 2022 roku nie ma górnego limitu wieku dla kandydatów, a drugie etapy postępowania rekrutacyjnego odbywają się w oddziałach – wcześniej trzeba było wyjeżdżać do jednego z ośrodków szkolenia SG. „Kandydatom rekomendujemy, aby przygotowali się do postępowania rekrutacyjnego, przede wszystkim przygotowali się do egzaminu sprawności fizycznej” - zaznaczyła rzeczniczka formacji.

Dodała, że kandydaci do służby w SG będą mogli w szeregach formacji spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, w tym jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, piloci, załogi statków powietrznych, członkowie załóg jednostek pływających, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych, czy funkcjonariusze wydziałów zabezpieczenia działań.

Służba na granicy… i w misjach

„Służba w Straży Granicznej to udział w misjach międzynarodowych - w Finlandii, Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą polscy strażnicy, możliwość służby w instytucjach międzynarodowych, gdzie będą reprezentować nie tylko polską Straż Graniczną, ale także nasz kraj” - powiedziała Michalska.

Kursant Straży Granicznej do 26. roku życia może liczyć na wynagrodzenie 3600 zł netto miesięcznie, a po 26 roku życia 3500 zł netto. Młodszy asystent lub kontroler do 26. roku życia może liczyć na 5000 zł netto miesięcznie, a po 26. roku życia – 4700 zł netto miesięcznie. Z kolei wynagrodzenie funkcjonariusza Straży Granicznej w służbie stałej - do 26. roku życia to 5200 zł netto miesięcznie, a po 26. roku życia – 4900 zł netto miesięcznie.

Dodatkowo od 1 marca 2023 r. funkcjonariuszom pełniącym służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej przysługuje dodatek graniczny w wysokości 450 zł.

Na stronie https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/nabor-do-sluzby dostępne są szczegółowe informacje na ten temat naboru w poszczególnych oddziałach SG.

