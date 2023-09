Zełenski do Kanadyjczyków: Potrzebna nam energetyka, infrastruktura i sprzęt

Ukraina jest teraz najbardziej zainteresowana odbudową kraju, czyli sferami energetyki i infrastruktury; potrzebuje też sprzętu wojskowego - mówił prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Toronto z przedstawicielami biznesu kanadyjskiego.

Teraz jesteśmy najbardziej zainteresowani odbudową Ukrainy: energetyki, wodociągów, zapór, infrastruktury - oznajmił Zełenski, cytowany w sobotę przez agencję Ukrinform. Wymienił także sprzęt wojskowy. Zaznaczył, że są to potrzeby czasu wojny, a potem nastąpi „druga część”, czyli „początek pracy nad transformacją Ukrainy po wojnie”.

Zapraszał biznes kanadyjski, by już teraz kierował się do jego kraju, który potrzebuje miejsc pracy, nowych firm i technologii. Przekonywał, że pod względem cyfryzacji Ukraina należy do liderów w Europie.

W spotkaniu Zełenskiego z biznesmenami kanadyjskimi zainteresowanymi inwestycjami na Ukrainie wziął także udział premier Kanady Justin Trudeau. Trudeau i Zełenski podpisali w piątek znowelizowaną umowę o wolnym handlu między oboma krajami, która ma nie tylko rozszerzać wymianę handlową, ale także gwarantować korzystny dostęp do rynku ukraińskiego kanadyjskim firmom uczestniczącym w odbudowie ukraińskiej gospodarki.

pap, jb