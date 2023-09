Ile firm korzysta z tzw. estońskiego CIT? Najnowsze dane

Około 12,7 tys. firm korzysta z tzw. estońskiego CIT – poinformował we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń, powołując się na dane z końca czerwca br. Zapowiedział dalszy rozwój tej formy opodatkowania m.in. poprzez liberalizację przepisów i preferencje dla przedsiębiorców.

Tzw. estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, to preferencyjny systemem opodatkowania firm podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wybierając estoński CIT, firma nie musi płacić podatku dochodowego aż do momentu wypłaty zysku wspólnikom. Przepisy o tzw. estońskim CIT w Polsce obowiązują od początku 2021 r.

Podczas wtorkowej konferencji w Lublinie wiceminister finansów Artur Soboń przekazał, że tzw. estoński CIT interesuje coraz więcej przedsiębiorców. „Jest to bez wątpienia jeden z największych sukcesów podatkowych naszej ostatniej kadencji. Estoński CIT cieszy się coraz większym powodzeniem. Pytanie ze strony przedsiębiorców jest tylko o jego dalszą liberalizację, a nie o to, czy jest to dobry czy zły pomysł” – zauważył.