POLSKI KOMPAS 2023. Wyróżnienie dla dr hab. Krzysztofa Szczuckiego – Prezesa Rządowego Centrum Legislacji

Gala inaugurująca wydanie „Polskiego Kompasu” to już doroczna okazja do dyskusji na temat gospodarki w gronie najważniejszych osób w naszym kraju. W tym roku wydarzenie swoją obecnością uświetniła premier Beata Szydło. W zeszłym roku redakcja „Gazety Bankowej” („GB”) wznowiła swoją przedwojenną tradycję wydawania rocznika „Polski Kompas”. Ta publikacja to zbiór tekstów, analiz, wywiadów i…