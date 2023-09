Bełchatów: Podwyżki blokowane przez... jeden związek!

Niedawne negocjacje w sprawie podwyżek prowadzone w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.) zakończyły się porozumieniami z większością związków. Poza jednym.

Według porozumienia pracownicy bełchatowskiej kopalni otrzymają po 200 złotych podwyżki od 1 września i 2,7 tys. wypłaty jednorazowej. Porozumienie podpisały wszystkie związki poza jednym!

Jak informuje Dziennik Łódzki:

Pozostałe związki są zaskoczone reakcją MZZ Odkrywki. Tymczasem ten związek dość ostro odniósł się do sprawy na swoim profilu FB:

Na profilu FB podpisanie porozumień nazywane jest „niechlubnym”, zaś komunikat związków, które do Odkrywki podeszły krytycznie określono „atakiem”. W treści samego komunikatu czytamy z kolei, że 2,7 tys. zł wypłaty jednorazowej jest „jałmużną”, a zamiast niej można było negocjować kolejne 200 zł podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego. Przewodniczący Odkrywki Adam Olejnik, poczuł się jednak dotknięty komunikatem związków, które porozumienie podpisały, co wyraźnie wyziera z jego komentarza.