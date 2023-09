Stawiamy na zrównoważoną, ale głęboką transformację

Cyfryzacja, prostota, jakość, oferta, ESG oraz w kwestie pracownicze – nowy model biznesowy Krakowskiego Banku Spółdzielczego (KBS) zakłada ambitne tempo transformacji całej organizacji. Do 2025 roku bank chce zrealizować 57 założonych inicjatyw.

Etap transformacji w KBS rozpoczął się w połowie 2020 roku Zainicjowała go Rada Nadzorcza Banku. W roku 2023 Bank rozpoczął realizację 70 proc. z wszystkich przewidzianych w modelu inicjatyw. Pozostałe 30 proc. Jest przewidziane na lata 2024–2025.

Nowy model biznesowy jest naszym drogowskazem na najbliższe lata. Stawiamy w nim mocno na m.in. work flow i bankowość omnikanałową. Zmieniamy się zgodnie z wypracowaną wizją, ale również realizujemy zalecenia nadzorcze, które wynikają z kontroli nadzoru – mówi Jacek Gawęda, wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Sprzedaży w KBS.

Mamy na ukończeniu przegląd klasyfikacji w ramach budowy nowego modelu klasyfikacji kredytowych, wcześniej zaś robiliśmy przegląd całego obszaru mechanizmów kontrolnych, przegląd AML i przegląd podatkowy banku.

Bank postawił na silne Biuro Restrukturyzacji i Windykacji co spowodowało, że sklasyfikowany, nieregularny portfel kredytowy spadł w KBS tylko w 2023 roku o ponad 5 punktów procentowych rok do roku. Mocno poprawiły się też wskaźniki płynności. To samo z adekwatnością kapitałową.

Bank jest w coraz lepszej kondycji. Powzięty przez nas kilka lat temu wysiłek przynosi odpowiednie rezultaty we wszystkich obszarach, a w szczególności widać to po naszym rekordowym wyniku – wyjaśnia wiceprezes Jacek Gawęda.

KBS zmienia się także na poziomie kultury organizacyjnej tak, aby była bardziej efektywna i zwinna. Takie możliwości daje model agile. Bank widzi tez konieczność poszerzenia oferty produktowej, większego uproduktowienia klientów i postawienia na cross–selling, celem wykreowania wyższych dochodów pozaodsetkowych,

Teraz jest czas dla bankowości spółdzielczej, który trzeba jak najlepiej wykorzystać. Musimy dobrze czytać sytuację na rynku i adekwatnie reagować na nadchodzące zmiany. One już teraz mają ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz sektor w perspektywie trzech do pięciu lat – podkreśla Jacek Gawęda

Dlatego konsekwentnie zbieramy kapitał, rezerwujemy portfel, wprowadzamy projekty modernizacyjne i budujmy ofertę produktową powiązaną z uproduktowieniem klienta celem zwiększania dochodów pozaodsetkowych.

Wyzwania jakie stają przed bankowością spółdzielczą to kwestia przyciągnięcia nowych klientów przy jednoczesnym modernizowaniu sposobu działania. Istotne stają się również zagadnienia z zakresu ESG, w tym społeczna odpowiedzialność biznesu, które są bardzo blisko spółdzielczego DNA. KBS przyjął ambitne tempo zmian ze względu na dług technologiczny, który dotyka cały sektor bankowości spółdzielczej. Sposobem na odrobienie zapóźnień jest modernizacja lub wprowadzenie rozwiązań cyfrowych takich jak chociażby workflow kredytowy, elektroniczny obieg dokumentacji wewnątrz organizacji czy automatyzacja back office. To nie tylko usprawnienia dla banku, ale także szansa na wzrost efektywności kosztowej, która w sektorze bankowości spółdzielczej jest historycznie niższa niż w sektorze bankowości komercyjnej.

Założone cele chcemy osiągnąć nie tracąc naszej tożsamości. Atutem KBS jest znajomość rynku lokalnego rynku. Nasze procedury, sposób obsługi, podejście do klienta zorganizowane jest właśnie pod jego potrzeby i oczekiwania – konkluduje Jacek Gawęda

Klienci naszego banku bardzo cenią sobie możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikami, a wręcz oczekują pomocy i doradztwa, dlatego też przy całej zasadności modernizowania się zgodnie z regułami rewolucji cyfrowej jesteśmy świadomi istotnej roli placówek jako niezbędnego elementu bankowości spółdzielczej. Krakowski Bank Spółdzielczy pracuje nad stworzeniem nowej bankowości elektronicznej i nowej bankowości mobilnej. Ma to być platforma do interakcji z klientem oferująca szeroką paletę rozwiązań także pozakredytowych.