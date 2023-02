KBS dołączy do banków korzystających z cyfrowego trwałego nośnika informacji podejmując współpracę z Hitachi oraz Basement

Krakowski Bank Spółdzielczy (KBS) podpisał umowy z polskim oddziałem Hitachi Europe Ltd. oraz firmą Basement Sp. z o.o. na wdrożenie rozwiązania trwałego nośnika informacji. Dzięki temu KBS znajdzie się wśród banków korzystających z cyfrowej platformy wymiany informacji zgodnej z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej, otwierając się na potrzeby klientów oraz realizując zasady zrównoważonego rozwoju (ESG)

Krakowski Bank Spółdzielczy jest największym niezrzeszonym bankiem spółdzielczym w Polsce, aktywnie wprowadzającym innowacje w bankowości spółdzielczej. KBS zdecydował o wdrożeniu wysoce spersonalizowanej platformy elektronicznej, która pozwoli na usprawnienie kontaktu i cyfryzację komunikacji pomiędzy bankiem a jego klientami, przechowując i udostępniając dokumenty elektroniczne w bezpieczny sposób. Nowy system gwarantuje niezmienność przechowywanych informacji i swobodny, całodobowy dostęp dla klientów. Rozwiązanie to zapewni znaczące ograniczenie zużycia papieru oraz pozwoli na zautomatyzowanie kolejnego obszaru operacyjnego banku. Cyfrowa komunikacja publiczna i prywatna z klientami Banku to kolejny krok w ramach projektu cyfryzacji Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Celem Krakowskiego Banku Spółdzielczego jest zadowolenie naszych klientów. Prowadzimy kompleksową transformację cyfrową w Banku, w ramach której digitalizujemy procesy bankowe we współpracy z najlepszymi firmami. Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację projektu trwałego nośnika z uznanymi dostawcami tego rozwiązania, takimi jak Hitachi i Basement, mającymi ogromne doświadczenie w tym obszarze w Polsce – informuje Mariusz Kumorek, Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Wybrane przez Krakowski Bank Spółdzielczy rozwiązanie trwałego nośnika opiera się na Hitachi Content Platform (HCP), tj. macierzy obiektowej wyposażonej w technologię WORM (ang. Write-OnceRead-Many) firmy Hitachi Vantara oraz oprogramowaniu HCPortal API, warstwie pośredniej opracowanej przez Hitachi Europe, służącej do integracji HCP z systemami banku. Firma Basement dostarcza aplikację do obsługi publikacji (Publikator), tj. spersonalizowany front-end dopasowany do oczekiwań klienta oraz aplikację backoffice dla Banku Spółdzielczego do obsługi komunikacji z klientem. Z rozwiązania trwałego nośnika korzysta obecnie ponad 100 banków spółdzielczych oraz wiele banków komercyjnych w Polsce.

Bardzo się cieszę, że największy bank spółdzielczy w Polsce – Krakowski Bank Spółdzielczy zdecydował się na nasze rozwiązanie trwałego nośnika informacji. Wdrażane rozwiązanie może być w przyszłości wykorzystane również do transformacji cyfrowej wielu innych obszarów banku – powiedział Tadeusz Woszczyński, Dyrektor Generalny w firmie Hitachi Europe odpowiedzialny za rynki w Polsce, Austrii i Europie Centralno-Wschodniej.

Rozwiązanie wdrożone przez firmy Hitachi i Basement może być w przyszłości rozwijane i wykorzystane do wielu innych zastosowań takich jak przyjmowanie dokumentacji od klienta w procesach sprzedażowych, zdalne podpisywanie umów z klientami, cyfrowy obieg dokumentacji w banku czy bezpieczna wymiana plikowa.

To kolejny ważny projekt cyfryzacji dużego banku spółdzielczego. Dla nas ważnym elementem jest fakt, iż nasze rozwiązanie jest używane przez kolejne banki i staje się standardem w sektorze spółdzielczym. Spójne podejście zrzeszeń i banków niezrzeszonych daje możliwość efektywnego rozwoju tej platformy w przyszłości – powiedział Robert Tórz, Wiceprezes Zarządu Basement Sp. z o.o.

Rozwiązanie trwałego nośnika informacji od Hitachi i Basement, na które zdecydował się Krakowski Bank Spółdzielczy, to krok w stronę bezpiecznej relacji banku z klientem w nieustannie rozwijającym się cyfrowo sektorze bankowym.

Mat.Pras./KG