Baltona stanęła na nogi i idzie naprzód

Zysk w wysokości 35, 6 mln zł osiągnęło w roku 2022 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona (PHZ Baltona). Wyniki pierwszego półrocza 2023 wskazują na wzrost przychodów. To efekt restrukturyzacji spółki po przejęciu jej w roku 2020 przez Grupę Kapitałową Polskie Porty Lotnicze (GK PPL).

Każdy kto pamięta lata 70. i 80. kojarzy kultowe logo z kroczącym wesołym marynarzem. Baltona była wówczas obok Pewexu przedsiębiorstwem tzw. eksportu wewnętrznego. W jej sklepach można było kupić towary – wtedy symbole luksusu - za dolary i bony. Lata 90. wraz z transformacją gospodarczą przyniosły kłopoty. „Marynarzowi” zaczęły się plątać nogi i mało brakowało do bolesnego upadku.

Pomoc w wyciągnięciu z kłopotów pojawiła się w roku 2020 kiedy to Baltona została przejęta przez GK PPL. Rozpoczęła się restrukturyzacja firmy, jej zobowiązań finansowych, odbudowa znaczenia i wartości marki.

Przejmując Baltonę musieliśmy zmierzyć się ze znacznym zadłużeniem firmy, brakiem strategii oraz nieefektywną strukturą. By ratować Baltonę musieliśmy pozyskać sprawnych menedżerów. Powołaliśmy nowy zarząd z doświadczonymi w branży handlowej menedżerami. Wspólnie udało nam się uporządkować strukturę i wyznaczyć nowe cele. Po trudnym roku pandemii notujemy sukcesy. To przykład na to, że prywatna spółka po przejęciu przez podmiot państwowy rozwija się i przynosi zyski - mówi Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych.

Obecnie Baltona koncentruje się na trzech filarach biznesowych – sprzedaży detalicznej dla pasażerów (travel retail), gastronomii (F&B) i shiphandlingu, czyli zaopatrywaniu statków. W pierwszej połowie tego roku liczba klientów zwiększyła się do 3 mln osób, czyli jest ich o 36 proc. więcej niż w odniesieniu do tego samego okresu 2022 r. Duże nadzieje Baltona wiąże z Centralnym Portem Lotnicznym (CPK), który – jak stwierdził Stanisław Wojtera – będzie dwuipółkrotnie większy niż Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina.

W ubiegłym roku Baltona wypracowała 35, 6 mln zł zysku netto. Jest to doskonały wynik, zwłaszcza jeśli odniesiemy go do 60, 6 mln zł straty w przedpandemicznym roku 2019. Jesteśmy zatem na ścieżce rozwoju co potwierdzają tegoroczne wyniki. W pierwszym półroczu 2023 przychody Baltony wzrosły do 379, 2 mln zł, czyli o 44 proc. rok do roku. Możemy się spodziewać dalszej poprawy. W tym roku na inwestycje przeznaczyliśmy 32 mln zł - mówi Bogdan Romaniuk, członek zarządu PHZ Baltona.

Baltona zarządza obecnie 38 sklepami w Polsce. W tym roku zostanie uruchomiony kolejny na lotnisku w Zielonej Górze. Posiada również trzy punkty za granicą oraz 14 lokali gastronomicznych. Firma zatrudnia 745 pracowników.

Stanisław Wojtera, prezes PPL / autor: Fratria

Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych

Fot. Fratria

Słynne, kultowe logo Baltony

Materiały prasowe