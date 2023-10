Wspólnie o cyberbezpieczeństwie – KGHM podpisał list intencyjny z Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni

Szkolenia, ćwiczenia praktyczne z obszarów cyberbezpieczeństwa i IT oraz wymiana doświadczeń i wiedzy eksperckiej – KGHM podpisał list intencyjny o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Działania koordynować będzie wyspecjalizowany oddział miedziowej spółki, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI).

Cyberbezpieczeństwo jest istotną dziedziną funkcjonowania przedsiębiorstw kluczowych dla państwowych gospodarek, także dla administracji, służb medycznych, policji czy wojska. KGHM jako przedsiębiorstwo górniczo-hutnicze funkcjonujące w kilku miastach w Polsce oraz posiadające aktywa zagraniczne na kilku kontynentach, dysponuje rozbudowaną infrastrukturą teleinformatyczną zapewniającą ciągłość działania i dbającą m.in. o bezpieczeństwo pracowników znajdujących się pod ziemią i na jej powierzchni, wymagającą od spółki ochrony zapewnianej w trybie całodobowym.

W krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Wojsko Polskie jest kluczowym elementem w kontekście działań i projektów odpowiedzialnych za cyberobronę. Współpraca na tym polu to dla KGHM możliwość wzmacniania systemu zdolnego do przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom w sieci i nie tylko. Liczymy na bliską współpracę naszych specjalistów z wojskowymi ekspertami – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest kluczowa w zwalczaniu coraz bardziej zaawansowanych cyberataków. Organizacje, instytucje rządowe, korporacje i służby muszą wymieniać informacje o zagrożeniach i najlepszych praktykach, aby skutecznie bronić się przed cyberatakami. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie wymiernie korzyści dla obydwu stron i przyczyni się do budowy cyberbezpiecznej przyszłości – dodał Karol Molenda, generał dywizji, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Celem listu intencyjnego jest przede wszystkim współpraca MON oraz KGHM na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Strony będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z zakresu cyberbezpieczeństwa. Planowane są m.in. działania promocyjne dotyczące tego tematu oraz wspólne projekty związane z bezpieczeństwem.

Strony zamierzają również organizować wspólne szkolenia z zakresu reagowania na incydenty czy prowadzić analizy dotyczące działań dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to specjalistyczny komponent sił zbrojnych odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w tzw. domenie operacyjnej jaką jest – obok wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej – także cyberprzestrzeń. WOC ma zdolności do realizowania pełnego spektrum działań – od obronnych, przez rozpoznawcze po ofensywne. DKWOC odpowiada w resorcie obrony narodowej za obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT.